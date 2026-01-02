https://noticiaslatam.lat/20260102/por-que-mas-de-50-legisladores-estadounidenses-se-retiraran-a-partir-del-2026-1169965675.html

¿Por qué más de 50 legisladores estadounidenses se retirarán a partir del 2026?

Sputnik Mundo

Con la salida anticipada de la republicana Elisa Stefanik ya son 54 los legisladores que han decidido no buscar la reelección o dejar su banca, y se espera que... 02.01.2026, Sputnik Mundo

Además de Stefanik, quien pasó de ser una de las jóvenes promesas del Partido Republicano a anunciar que abandonaría su cargo tras un fallido intento de competir por la gubernatura del estado de Nueva York —todo en menos de un año—, otros nombres de alto perfil de la política le dirán adiós al Congreso en el 2026.Entre las salidas más impactantes se encuentra la de la representante demócrata Nancy Pelosi, quien tras casi cuatro décadas de trayectoria informó en noviembre que no buscará la reelección y dejará su escaño. Eso ocurre en medio de peleas con la facción leal al expresidente Joe Biden que la acusan de empujarlo a renunciar a su reelección, instalando a Kamala Harris y perjudicando así a los demócratas con su derrota. Pese a su inminente renuncia, muchos dudan sin embargo que la expresidenta de la Cámara de Representes realmente vaya a dejar su lugar como la principal operadora del partido.Del lado republicano, el anuncio de Marjorie Taylor Greene, una de las caras más visibles del movimiento MAGA, de que dejará su banca este mes de enero sacudió a la política estadounidense, especialmente por los motivos esgrimidos de su partida, vinculados a su distanciamiento con el presidente Donald Trump y la necesidad de proteger a sus hijos, esto por el creciente contexto de violencia política en EEUU, como lo demostró el cruento asesinato del activista y streamer republicano Charlie Kirk.Otros nombres de gran peso, como los senadores Mitt Romney (candidato presidencial en el 2012) y Mitch McConnell, hombre fuerte del establishment republicano, han confirmado que el actual será su último periodo. "El poder real está en otros lados"Si bien algunas de estas 54 renuncias están motivadas porque los legisladores buscarán la gobernación de sus estados, la mayoría se explican "por algunos de los principales males que corroen a la política estadounidense", le dijo a Sputnik Adrián Palomino, internacionalista egresado de la Universidad de Lima.El experto menciona una de las razones más evidentes: la alta avanzada de la clase política en EEUU. "Si bien el debate no es nuevo, el fracaso de la presidencia de Joe Biden, y la controversia en torno al encubrimiento de la Casa Blanca para intentar ocultar su evidente declive cognitivo y físico —incluyendo cuán lúcido se encontraba cuando firmaba decretos—, puso el tema en primera plana, llevando a varios políticos octogenarios [Pelosi, 85 años, o McConnell, 83] a preferir renunciar antes de sufrir la despedida indecorosa que sufrió el expresidente demócrata", dijo.Otra razón fundamental es el atractivo económico del sector privado. "Para muchos, ser congresista es ahora solo un trampolín hacia el cabildeo, que es un sector mucho más lucrativo", afirma Palomino. Los números le dan la razón: exlegisladores pueden ganar salarios de millones de dólares utilizando sus contactos con para aprobar leyes que ellos mismos ayudaron a redactar, o intentando aprovechar la fama que les dio la política para forjar una carrera en los medios de comunicación, como el caso del exlegislador Matt Gaetz, quien renunció el año pasado a su banca y ahora conduce un programa en la cadena de televisión OANN.Si bien la llamada "puerta giratoria" entre sector privado y público no es un fenómeno nuevo, recientes ejemplos, como la exsenadora demócrata Kyrsten Sinema, convertida en cabildera en temas de inteligencia artificial para grandes corporaciones, o el general Lloyd Austin saltando del directorio de Raytheon, gigante de la fabricación de armas, a encabezar la Secretaría de Defensa durante el Gobierno de Biden, confirman que la práctica sigue más viva -y lucrativa- que nunca.¿Desmotivación?Además, el especialista mencionó que como en otras partes del mundo, el poder político en EEUU está virando hacia una mayor centralidad del presidencialismo. "Si las políticas públicas y las cuestiones más importantes son decididas casi exclusivamente por la Casa Blanca sin consultar, eso puede desmotivar a los legisladores a seguir, al ver que su rol es cada vez más irrelevante", afirmó.El encarecimiento del costo de vida en EEUU y estancamiento de los salarios públicos —en comparación con el costo de vida en Washington D. C., donde se ubica el Congreso— es otro factor importante que explica este éxodo, según Romano. Aunque el sueldo de un congresista es alto para el promedio, mantener dos residencias (una en su estado y otra en la capital) es un desafío financiero que empuja a los congresistas a buscar puestos mejor remunerados en el mundo corporativo.

