Argentina recibe al Año Nuevo en medio de cortes de luz y altas temperaturas

Casi un millón de usuarios se vieron afectados por la interrupción del suministro debido al aumento de la demanda eléctrica por temperaturas que rozaron los 40... 01.01.2026, Sputnik Mundo

Los cortes de electricidad vuelven a encender alertas en Argentina ante el comienzo del verano austral, un período marcado por apagones recurrentes y un sistema energético que opera al límite. En la madrugada del 31 de diciembre, una falla en la red dejó sin luz a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires —donde viven más de 16 millones de personas, un tercio de la población nacional—, en un episodio que expuso problemas estructurales de larga data.La interrupción se produjo tras una falla en una subestación de la distribuidora Edesur, una de las dos más relevantes del área, en un contexto de alta demanda por temperaturas extremas. Según datos oficiales, el apagón llegó a afectar cerca de un millón de usuarios en su punto máximo, mientras cuadrillas técnicas trabajaban para restablecer el servicio de manera gradual.Durante la mañana, el suministro comenzó a normalizarse, aunque decenas de miles de hogares seguían sin electricidad en la ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano. El episodio coincidió con una ola de calor persistente, con temperaturas cercanas a los 39 grados y alertas sanitarias por calor extremo en la región.Lejos de ser un evento aislado, los apagones forman parte de un patrón que se repite cada verano en el AMBA, una región que concentra poco más del 40% de la demanda eléctrica total, en virtud del fuerte cordón industrial que opera en las afueras de la ciudad capital. En los últimos años se registraron picos históricos de consumo y cortes masivos que, en algunos casos, escalaron a nivel nacional.El sistema eléctrico argentino fue privatizado en la década de 1990 y funciona bajo concesiones de largo plazo. En el área metropolitana, el suministro está dividido entre Edenor y Edesur, dos firmas que desde hace años enfrentan críticas por la falta de inversiones sostenidas en redes de distribución y transmisión.Edesur abastece a unos 2,6 millones de clientes y ha sido particularmente cuestionada por los cortes durante las olas de calor. En 2022, el Estado argentino presentó una denuncia penal contra la empresa por presuntas irregularidades y aplicó multas millonarias, que debieron ser descontadas de las facturas de los usuarios.Expertos del sector energético advierten que la raíz del problema es estructural. Señalan que, aunque las tarifas eléctricas aumentaron con fuerza en los últimos dos años —triplicando la inflación registrada en el período—, dichos incrementos no se tradujeron en inversiones suficientes para modernizar el sistema ni ampliar la capacidad frente a una demanda creciente.A este escenario se suman decisiones recientes de política económica. La suspensión de obras públicas clave en generación y transporte de energía limitó la capacidad de respuesta ante picos de consumo, en un contexto donde las inversiones del sector requieren planificación y financiamiento de largo plazo.El problema excede con creces al Gobierno de Javier Milei. Los cortes recurrentes en el verano argentino se convirtieron en una constante desde hace más de una década. Con veranos cada vez más extremos y una infraestructura que no se renueva al ritmo necesario, los cortes de electricidad vuelven a poner en evidencia una de las principales vulnerabilidades del sector. A las puertas de un verano que amenaza con presentar recurrentes olas de calor y, por ende, picos de demanda de energía, el debate vuelve a suscitar la atención y preocupación de los expertos.Una constante estival"Hace años se sabe que la red de media y alta tensión está quedando corta y es insuficiente”, dijo a Sputnik Paulo Farina, exsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, al analizar los cortes masivos registrados. Para el especialista, los apagones no responden solo a picos de consumo estacional, sino a "un sistema sin refuerzos ni respaldo técnico".El especialista explicó que el episodio se originó en una falla de alta y media tensión, un problema más grave que los habituales cortes de baja tensión asociados al uso intensivo de aires acondicionados. En la misma línea, Moisés Solorza, especialista en energía, sostuvo para este medio que el sistema eléctrico argentino "no está preparado para sostener olas de calor cada vez más frecuentes" y remarcó que la falta de obras estratégicas agrava el escenario. "No hay planificación ni previsión, y eso deja al sistema librado a la suerte de empresas que no invierten", agregó.Falta de planificaciónPara Solorza, los aumentos tarifarios aplicados en los últimos años no resolvieron el problema de fondo. "El incremento de tarifas fue una transferencia monumental de recursos que no se tradujo en obras", cuestionó, y agregó que las empresas "utilizan la actualización de precios como excusa para justificar una desinversión sostenida en transporte y distribución".Farina coincidió en que la corrección tarifaria puede inducir un uso más racional de la energía, pero aclaró que su impacto es limitado frente a fallas estructurales. "En un pico de calor nadie deja de prender el aire acondicionado por la tarifa", explicó, y sostuvo que el verdadero cuello de botella es la "falta de estructura y de líneas de transmisión capaces de absorber la demanda, algo que requiere una planificación que hoy es inexistente".

