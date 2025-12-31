https://noticiaslatam.lat/20251231/la-politica-exterior-de-honduras-no-tendra-criterio-independiente-bajo-el-mandato-de-asfura-dice-1169964228.html

La política exterior de Honduras "no tendrá criterio independiente" bajo el mandato de Asfura, dice analista

La política exterior de Honduras "no tendrá criterio independiente" bajo el mandato de Asfura, dice analista

Sputnik Mundo

Durante su campaña electoral, el candidato Nasry Asfura, proclamado presidente de Honduras luego de un extenso escrutinio de los votos y en medio de denuncias... 31.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-31T23:46+0000

2025-12-31T23:46+0000

2025-12-31T23:46+0000

américa latina

política

seguridad

donald trump

xiomara castro

honduras

washington

china

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1f/1169964712_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5655b9f260017040891afbc40b6a6c6d.jpg

Pese a la división de los tres integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), el abanderado del Partido Nacional, apoyado directamente por el presidente estadounidense Donald Trump, fue nombrado vencedor con el 40,2 % de las boletas, seguido por el liberal Salvador Nasralla y la aspirante oficialista Rixi Moncada.Respecto a la definición de sus alianzas internacionales, Sergio Armando Rivera, delegado del Poder Popular, dijo a Sputnik que Asfura mantendrá "relaciones de subordinación" con Washington."Fue el Gobierno estadounidense el que hizo posible su llegada a la presidencia, basado en sus propios intereses, entre ellos, apoderarse del territorio hondureño y utilizarlo como una base de agresión contra la democracia y autodeterminación de los pueblos en América Latina y el Caribe", opinó.Añadió que, a partir del próximo 27 de enero—fecha de asunción del nuevo jefe de Estado— la política exterior del país centroamericano "no tendrá criterio independiente, será lo que designe EEUU, enfrascado en una guerra comercial y de competencia con China", por ello, el experto no descarta que la Casa Blanca ordene a Tegucigalpa interrumpir los lazos con Pekín.¿Pragmatismo con China?Luego de la difusión de los resultados electorales, las autoridades del gigante asiático manifestaron su respeto a la decisión del pueblo hondureño y su disposición a colaborar con ese país en el impulso conjunto del desarrollo continuo de las relaciones bilaterales, si bien estos vínculos deberán mantenerse bajo el llamado principio de una sola China.Sin embargo, en declaraciones durante su candidatura, Asfura adelantó que Honduras "estaba muy bien" cuando tenía relaciones con Taiwán e indicó que los beneficios del acercamiento con Pekín no cumplieron, a su juicio, las expectativas de diversos sectores productivos de la nación centroamericana.Para el sociólogo hondureño Marcio Silva ambas naciones asumirán una relación de "sinergia pragmática, no de afinidad ideológica", por tanto, "en la práctica veremos a un Ejecutivo nacionalista que mantendrá los nexos comerciales y de cooperación, pues no creo que exista un cambio relevante en este sentido".Por su parte, el analista político Héctor Soto recordó para este medio que a nivel global son muy pocos los países que reconocen el Gobierno de Taiwán, "si Honduras lo hace nuevamente podría significar un retroceso". Asimismo, indicó que actualmente existen naciones cercanas a Washington que también poseen relaciones estables con China.Aliados regionales y globalesEn opinión de Rivera, los Gobiernos denominados como "de derecha" de América Latina solo acuden a los foros y alianzas designados por la Casa Blanca. Por lo anterior, "no existirá integración de Honduras en los espacios regionales de los pueblos libres como el ALBA-TCP y, en el caso de la CELAC, probablemente asumamos una postura similar a la de Argentina y El Salvador".Agregó que la conducta del nuevo Ejecutivo será de apoyo a las políticas estadounidenses, por tanto, puede existir un rompimiento de lazos diplomáticos con Nicaragua, Venezuela y Cuba, en contraste con la estrategia desarrollada por la presidenta Xiomara Castro que se caracterizó por "la amplitud y la apertura de vínculos con otros territorios, ahora vamos a retroceder en política exterior".Soto apuntó que en el caso de Managua, los nexos pueden ser "transaccionales, no ideológicos, incluso el Gobierno nicaragüense felicitó a Asfura tras conocerse los resultados de los comicios". El analista apuntó, sin embargo, que con Caracas sí existirá mayor ruptura, "porque claramente hay mayor afinidad entre Libre y el Gobierno venezolano y con La Habana; sí habrá un distanciamiento mucho más estructural".Respecto a Palestina, el analista anticipó que habrá un cambio más marcado, pues existen vínculos muy fuertes y de afinidad entre el Partido Nacional y el Gobierno de Israel. "Honduras se va a replegar en estas cuestiones de Oriente Medio, pese a que Nasry es de origen palestino, pero se trata de un posicionamiento de política de Estado y de lineamientos con Washington".Según Marcio Silva, será difícil que la nueva Administración mantenga la línea de reconocimiento del genocidio contra el pueblo palestino: "Lo más probable es que el Gobierno se decante de manera casi absoluta a favor de la política de Tel Aviv, dada la afinidad de los sectores conservadores y la influencia de las iglesias evangélicas".¿Subordinación o alianza de intereses?Silva recordó que, si bien en 2021 la sociedad hondureña rompió con un molde de más de 130 años de bipartidismo hegemónico, aún mantiene una cultura conservadora y, en este sentido, influyó mucho en el electorado la incidencia que tuvo el respaldo explícito del presidente Donald Trump al candidato vencedor, en un país donde muchos hogares dependen de las remesas.En su consideración, tampoco existirá un marco de cooperación mutuo, sino una subordinación total de las élites y grupos de poder que "manejarán a sus anchas una agenda legislativa y estatal para el establecimiento de una relación asimétrica entre Tegucigalpa y Washington, en beneficio de este último".De acuerdo con lo adelantado por Asfura, también es posible la reactivación del Tratado de Extradición entre los dos países, suspendido en agosto de 2024 y restablecido en febrero de 2025 por el Ejecutivo que encabezó Xiomara Castro.

https://noticiaslatam.lat/20251226/nasry-asfura-fue-proclamado-presidente-de-honduras-fueron-varios-dias-de-incertidumbre-1169809192.html

https://noticiaslatam.lat/20251226/1169805831.html

https://noticiaslatam.lat/20251225/1169760310.html

honduras

washington

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

política, seguridad, donald trump, xiomara castro, honduras, washington, china, 💬 opinión y análisis