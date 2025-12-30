Rusia libera 2 localidades y golpea instalaciones energéticas de Ucrania en una jornada de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
Síguenos en
El Ejército ruso liberó las localidades de Boguslavka, en la región de Járkov, así como Lukiánovskoye, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.330 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 220 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 210 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas utilizadas en interés del complejo militar-industrial de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 150 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 18 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 105.823 drones, 641 sistemas de misiles antiaéreos, 26.796 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.634 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.260 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 50.404 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.