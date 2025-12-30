Más de 4.000 niños quedan en orfandad en Guanajuato por homicidio o desaparición de sus padres

La entidad cerrará 2025 con al menos 4.493 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por esos delitos, según datos de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.De acuerdo con las cifras oficiales, estos menores son considerados víctimas indirectas de la violencia y, en su mayoría, se encuentran bajo el cuidado de abuelos u otros familiares cercanos, quienes han asumido su tutela ante la ausencia de los padres.Según información difundida por el medio, los infantes reciben apoyo a través del Fondo Especializado de Niñas, Niños y Adolescentes, así como del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, mecanismos creados para garantizar su atención básica y acompañamiento institucional.El comisionado estatal de Atención a Víctimas, Francisco Javier Juárez León, explicó al diario local que Celaya y su zona conurbada concentran el mayor número de casos registrados en suelo guanajuatense, una situación que atribuyó a los altos niveles de violencia que persisten en esa región del estado.El funcionario detalló que los casos son canalizados principalmente por la Fiscalía General del Estado, que da aviso a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes para activar un plan de restitución integral de derechos, en coordinación con otras dependencias estatales.Juárez León subrayó que el apoyo brindado a los menores no se limita a transferencias económicas, sino que contempla un acompañamiento integral enfocado en garantizar acceso a educación, atención médica y apoyo psicológico, con el objetivo de evitar la deserción escolar y el abandono institucional.En julio de este año, el Gobierno estatal anunció la creación de un fondo específico para niñas y niños en orfandad por feminicidio o desaparición de sus madres, con un presupuesto inicial de cinco millones de pesos (278.213 dólares), destinado a brindar atención médica, psicológica, educativa, legal y medidas de protección, el cual ya se encuentra en operación.
