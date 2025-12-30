Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251230/mas-de-4000-ninos-quedan-en-orfandad-en-guanajuato-por-homicidio-o-desaparicion-de-sus-padres-1169904841.html
Más de 4.000 niños quedan en orfandad en Guanajuato por homicidio o desaparición de sus padres
Más de 4.000 niños quedan en orfandad en Guanajuato por homicidio o desaparición de sus padres
Más de 4.000 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad en el estado mexicano de Guanajuato (centro) como consecuencia del asesinato o... 30.12.2025, Sputnik Mundo
La entidad cerrará 2025 con al menos 4.493 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por esos delitos, según datos de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.De acuerdo con las cifras oficiales, estos menores son considerados víctimas indirectas de la violencia y, en su mayoría, se encuentran bajo el cuidado de abuelos u otros familiares cercanos, quienes han asumido su tutela ante la ausencia de los padres.Según información difundida por el medio, los infantes reciben apoyo a través del Fondo Especializado de Niñas, Niños y Adolescentes, así como del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, mecanismos creados para garantizar su atención básica y acompañamiento institucional.El comisionado estatal de Atención a Víctimas, Francisco Javier Juárez León, explicó al diario local que Celaya y su zona conurbada concentran el mayor número de casos registrados en suelo guanajuatense, una situación que atribuyó a los altos niveles de violencia que persisten en esa región del estado.El funcionario detalló que los casos son canalizados principalmente por la Fiscalía General del Estado, que da aviso a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes para activar un plan de restitución integral de derechos, en coordinación con otras dependencias estatales.Juárez León subrayó que el apoyo brindado a los menores no se limita a transferencias económicas, sino que contempla un acompañamiento integral enfocado en garantizar acceso a educación, atención médica y apoyo psicológico, con el objetivo de evitar la deserción escolar y el abandono institucional.En julio de este año, el Gobierno estatal anunció la creación de un fondo específico para niñas y niños en orfandad por feminicidio o desaparición de sus madres, con un presupuesto inicial de cinco millones de pesos (278.213 dólares), destinado a brindar atención médica, psicológica, educativa, legal y medidas de protección, el cual ya se encuentra en operación.
https://noticiaslatam.lat/20251116/que-factores-impulsan-el-reclutamiento-de-menores-de-edad-por-parte-del-crimen-organizado-1168486535.html
Más de 4.000 niños quedan en orfandad en Guanajuato por homicidio o desaparición de sus padres

Más de 4.000 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad en el estado mexicano de Guanajuato (centro) como consecuencia del asesinato o desapariciones de sus padres, de acuerdo con cifras oficiales retomadas por el diario mexicano 'Milenio'.
La entidad cerrará 2025 con al menos 4.493 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por esos delitos, según datos de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
De acuerdo con las cifras oficiales, estos menores son considerados víctimas indirectas de la violencia y, en su mayoría, se encuentran bajo el cuidado de abuelos u otros familiares cercanos, quienes han asumido su tutela ante la ausencia de los padres.
Según información difundida por el medio, los infantes reciben apoyo a través del Fondo Especializado de Niñas, Niños y Adolescentes, así como del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, mecanismos creados para garantizar su atención básica y acompañamiento institucional.
La Guardia Nacional de México patrulla la carretera que conduce a Uruapan, estado de Michoacán, México, ciudad donde la violencia ha alcanzado proporciones alarmantes (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2025
América Latina
¿Qué factores impulsan el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado?
16 de noviembre, 03:41 GMT
16 de noviembre, 03:41 GMT
El comisionado estatal de Atención a Víctimas, Francisco Javier Juárez León, explicó al diario local que Celaya y su zona conurbada concentran el mayor número de casos registrados en suelo guanajuatense, una situación que atribuyó a los altos niveles de violencia que persisten en esa región del estado.
El funcionario detalló que los casos son canalizados principalmente por la Fiscalía General del Estado, que da aviso a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes para activar un plan de restitución integral de derechos, en coordinación con otras dependencias estatales.
Juárez León subrayó que el apoyo brindado a los menores no se limita a transferencias económicas, sino que contempla un acompañamiento integral enfocado en garantizar acceso a educación, atención médica y apoyo psicológico, con el objetivo de evitar la deserción escolar y el abandono institucional.
En julio de este año, el Gobierno estatal anunció la creación de un fondo específico para niñas y niños en orfandad por feminicidio o desaparición de sus madres, con un presupuesto inicial de cinco millones de pesos (278.213 dólares), destinado a brindar atención médica, psicológica, educativa, legal y medidas de protección, el cual ya se encuentra en operación.
