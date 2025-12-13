https://noticiaslatam.lat/20251213/la-desercion-escolar-en-mexico-se-convierte-en-factor-de-riesgo-para-reclutamiento-de-jovenes-en-el-1169359408.html

La deserción escolar en México se convierte en factor de riesgo para reclutamiento de jóvenes en el narco

La deserción escolar en México se convierte en factor de riesgo para reclutamiento de jóvenes en el narco

Sputnik Mundo

Entre las causas del reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado destacan la desigualdad social, laboral y económica de México, pero... 13.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-13T05:51+0000

2025-12-13T05:51+0000

2025-12-13T05:51+0000

américa latina

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

redim

inegi

milenio

sociedad

crimen organizado

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0c/1169361014_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b1794c01403c9ef444eb5e3fe489ce8a.jpg

Si bien no existen cifras oficiales que den cuenta de la magnitud del reclutamiento de menores de edad, sí existen registros sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes que han abandonado la escuela, remarca Milenio. De esa manera, señala el diario mexicano citando información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del ciclo escolar 2019-2020 al 2023-2024, la tasa de abandono escolar mostró un incremento tanto para hombres como para mujeres en educación secundaria y media superior.Así, entre 2023 y 2024, la tasa de abandono escolar en el nivel medio superior (bachillerato) a nivel nacional fue de 11,3%, con Ciudad de México a la cabeza (14,8%), seguida de Morelos (13,7%), Guanajuato (13,3%), Nuevo León (13%) y Veracruz (12,9%). Otro aspecto relevante, señala el artículo con base en un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), es el acceso al derecho a la educación. En ese sentido, el mayor nivel de rezago se observa en la primera infancia y en población indígena.En ese contexto, Redim aconseja la creación de mecanismos para incentivar a los jóvenes, especialmente en el nivel básico, con base en los posibles beneficios de continuar en la trayectoria educativa. Otra de las recomendaciones, resalta el diario citando a la asociación civil Reinserta, es la creación de programas de prevención del delito en todos los niveles, dirigidos a madres y padres de familia, así como a tutores, profesores, personal administrativo y directivo de las instituciones escolares.

https://noticiaslatam.lat/20251116/que-factores-impulsan-el-reclutamiento-de-menores-de-edad-por-parte-del-crimen-organizado-1168486535.html

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, ciudad de méxico (cdmx), redim, inegi, milenio, sociedad, crimen organizado