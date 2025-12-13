Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251213/la-desercion-escolar-en-mexico-se-convierte-en-factor-de-riesgo-para-reclutamiento-de-jovenes-en-el-1169359408.html
La deserción escolar en México se convierte en factor de riesgo para reclutamiento de jóvenes en el narco
La deserción escolar en México se convierte en factor de riesgo para reclutamiento de jóvenes en el narco
13.12.2025
Si bien no existen cifras oficiales que den cuenta de la magnitud del reclutamiento de menores de edad, sí existen registros sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes que han abandonado la escuela, remarca Milenio. De esa manera, señala el diario mexicano citando información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del ciclo escolar 2019-2020 al 2023-2024, la tasa de abandono escolar mostró un incremento tanto para hombres como para mujeres en educación secundaria y media superior.Así, entre 2023 y 2024, la tasa de abandono escolar en el nivel medio superior (bachillerato) a nivel nacional fue de 11,3%, con Ciudad de México a la cabeza (14,8%), seguida de Morelos (13,7%), Guanajuato (13,3%), Nuevo León (13%) y Veracruz (12,9%). Otro aspecto relevante, señala el artículo con base en un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), es el acceso al derecho a la educación. En ese sentido, el mayor nivel de rezago se observa en la primera infancia y en población indígena.En ese contexto, Redim aconseja la creación de mecanismos para incentivar a los jóvenes, especialmente en el nivel básico, con base en los posibles beneficios de continuar en la trayectoria educativa. Otra de las recomendaciones, resalta el diario citando a la asociación civil Reinserta, es la creación de programas de prevención del delito en todos los niveles, dirigidos a madres y padres de familia, así como a tutores, profesores, personal administrativo y directivo de las instituciones escolares.
05:51 GMT 13.12.2025
Un estudiante mexicano ingresa a la secundaria en Iztacalco, Ciudad de México (imagen ilustrativa)
Entre las causas del reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado destacan la desigualdad social, laboral y económica de México, pero también la deserción escolar, escribe el diario mexicano 'Milenio', con base en informes y consultas a expertos en la materia.

"Las principales causas [del reclutamiento] considero que se deben a la violencia estructural y simbólica que hay en el país, es decir, a la diferencia de condiciones sociales, laborales, económicas y también a la deserción escolar", le dijo al medio Alejandra Arias, investigadora del seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex).

Si bien no existen cifras oficiales que den cuenta de la magnitud del reclutamiento de menores de edad, sí existen registros sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes que han abandonado la escuela, remarca Milenio.
De esa manera, señala el diario mexicano citando información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del ciclo escolar 2019-2020 al 2023-2024, la tasa de abandono escolar mostró un incremento tanto para hombres como para mujeres en educación secundaria y media superior.
Así, entre 2023 y 2024, la tasa de abandono escolar en el nivel medio superior (bachillerato) a nivel nacional fue de 11,3%, con Ciudad de México a la cabeza (14,8%), seguida de Morelos (13,7%), Guanajuato (13,3%), Nuevo León (13%) y Veracruz (12,9%).
La Guardia Nacional de México patrulla la carretera que conduce a Uruapan, estado de Michoacán, México, ciudad donde la violencia ha alcanzado proporciones alarmantes (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2025
América Latina
¿Qué factores impulsan el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado?
16 de noviembre, 03:41 GMT
Otro aspecto relevante, señala el artículo con base en un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), es el acceso al derecho a la educación. En ese sentido, el mayor nivel de rezago se observa en la primera infancia y en población indígena.
En ese contexto, Redim aconseja la creación de mecanismos para incentivar a los jóvenes, especialmente en el nivel básico, con base en los posibles beneficios de continuar en la trayectoria educativa.
Otra de las recomendaciones, resalta el diario citando a la asociación civil Reinserta, es la creación de programas de prevención del delito en todos los niveles, dirigidos a madres y padres de familia, así como a tutores, profesores, personal administrativo y directivo de las instituciones escolares.
