No existen análogos de Oreshnik y Poseidon en el mundo, asegura la jefa del Senado de Rusia
© Sputnik / El Ministerio de Defensa de Rusia / Acceder al contenido multimediaPrueba del misil de crucero Burevestnik
Los opositores a Rusia no pueden ignorar que Moscú posee armas de última generación como el Oreshnik, el Poseidon y el Burevestnik, que no tienen análogos en ningún otro lugar del mundo, declaró la presidenta del Consejo de la Federación (Senado ruso), Valentina Matvienko.
Señaló que la industria militar de Rusia está suministrando con éxito a las tropas rusas todo lo que necesitan para la victoria.
"El hecho de que nuestros científicos y diseñadores hayan desarrollado e introducido nuevos tipos de armas —Poseidon, Burevestnik y Oreshnik— que no tienen análogos en ningún otro lugar del mundo es, por supuesto, un logro enorme, y nuestros adversarios simplemente no pueden ignorarlo ahora", subrayó.
En julio del 2018, el Ministerio de Defensa de Rusia mostró un vehículo submarino Poseidon y comentó que este es invulnerable a las contramedidas. El Poseidon es un aparato submarino no tripulado con una unidad de propulsión nuclear y una carga de combate también nuclear. A veces se le llama "supertorpedo" (designado 2M39 o Kanyon, según la designación de la OTAN).
Es capaz de llevar la carga de combate a una distancia ilimitada, gracias a una unidad de propulsión nuclear compacta.
Es capaz de operar a una gran profundidad, lo cual limita las posibilidades de su detección. La profundidad de sumersión máxima alcanza los 1.000 metros.
La velocidad supera con creces la de todos los buques de superficie modernos y alcanza los 60-70 nudos (110-130 km/h).
© SputnikVehículo submarino no tripulado Poseidon
El 21 de noviembre de 2024, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque combinado con el sistema Oreshnik —en su versión no nuclear— contra una instalación del complejo militar-industrial ucraniano en la ciudad de Dnepropetrovsk. Según datos públicos, se trató de la planta Yuzhmash, uno de los pilares del sector de defensa de Ucrania, donde Kiev intentaba desarrollar su propio programa de misiles balísticos. Todas las unidades de combate del misil alcanzaron sus objetivos.
De acuerdo con expertos, el misil es de combustible sólido y puede llevar carga convencional o nuclear, que incluiría entre 3 y 6 bloques termonucleares de 150 kilotones cada uno. Alcanza objetivos situados a una profundidad de 3-4 pisos reforzados.
© Sputnik¿Qué se sabe del nuevo misil ruso Oreshnik?
El 26 de octubre de 2025, el mandatario ruso, Vladímir Putin, fue informado por el Jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, sobre las pruebas exitosas del misil de crucero de "alcance ilimitado" Burevestnik. Según su reporte, los ensayos comenzaron el 21 de octubre y el misil superó una distancia de 14.000 kilómetros en 15 horas.
El Burevestnik (con la designación preliminar 9M730 o SSC-X-9 Skyfall, según la designación de la OTAN) es un misil de crucero intercontinental con una unidad de propulsión nuclear. Fue concebido para penetrar los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles a medida, portando una ojiva nuclear a grandes distancias.
© SputnikMisil de crucero ruso Burevestnik, al detalle
Misil de crucero ruso Burevestnik, al detalle
