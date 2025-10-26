Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251026/rusia-realiza-pruebas-de-armamento-avanzado-durante-los-ejercicios-de-sus-fuerzas-nucleares-declara-1167914125.html
Rusia realiza pruebas de armamento avanzado durante los ejercicios de sus fuerzas nucleares, declara Putin
Rusia realiza pruebas de armamento avanzado durante los ejercicios de sus fuerzas nucleares, declara Putin
Sputnik Mundo
26.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-26T06:14+0000
2025-10-26T06:14+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/i/logo/logo-social.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladímir putin, rusia
vladímir putin, rusia

Rusia realiza pruebas de armamento avanzado durante los ejercicios de sus fuerzas nucleares, declara Putin

06:14 GMT 26.10.2025
Síguenos en
Noticia en desarrollo
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала