Línea directa: ¿Qué se sabe de las conversaciones telefónicas entre Putin y Trump en 2025?
Sputnik Mundo
Los mandatarios de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, hablaron por teléfono el 28 de diciembre y calificaron su comunicación de "muy... 29.12.2025
📊 infografía
vladímir putin
donald trump
eeuu
rusia
Sputnik te muestra la cronología de estas conversaciones.
Los mandatarios de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, hablaron por teléfono el 28 de diciembre y calificaron su comunicación de "muy productiva". Desde el comienzo del segundo mandato del jefe de Estado estadounidense, los dos presidentes han hablado por teléfono nueve veces, y este no es el límite.
Sputnik te muestra la cronología de estas conversaciones.