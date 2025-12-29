https://noticiaslatam.lat/20251229/leyendas-del-mundo-de-la-politica-el-deporte-y-el-arte-a-quienes-despedimos-en-2025-1169651675.html

Leyendas del mundo de la política, el deporte y el arte. ¿A quiénes despedimos en 2025?

Leyendas del mundo de la política, el deporte y el arte. ¿A quiénes despedimos en 2025?

Sputnik Mundo

Otro año intenso y lleno de acontecimientos llega a su fin y, como tantos otros, deja atrás en la historia decenas de nombres célebres que influyeron en el... 29.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-29T18:53+0000

2025-12-29T18:53+0000

2025-12-29T18:53+0000

multimedia

sociedad

📷 fotos

👤 gente

📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1d/1169898009_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_61ccba3b9235ae9c4372ddd1e82ea7ad.jpg

Sputnik te propone un breve repaso por algunas de las figuras que nos dejaron en 2025, pero que permanecerán para siempre en la memoria colectiva y en las páginas de la historia.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, 📷 fotos, 👤 gente, фото, 📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026