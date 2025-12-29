Leyendas del mundo de la política, el deporte y el arte. ¿A quiénes despedimos en 2025?
El 7 de enero falleció el destacado político francés Jean-Marie Le Pen, conocido por haber sido presidente del partido Frente Nacional entre 1972 y 2011. Se presentó como candidato en las elecciones en, al menos, 10 ocasiones y en 2002 logró pasar a la segunda vuelta, aunque no obtuvo la victoria. Entre 1984 y 2019 fue diputado del Parlamento Europeo.
El cineasta, guionista y productor estadounidense David Lynch murió el 16 de enero a los 78 años, luego de que hace unos meses él mismo informara que padecía enfisema pulmonar a causa del tabaquismo.
Dirigió cintas como Terciopelo Azul, Mulholland Drive, Corazón salvaje, Eraserhead y Dune. Además, dirigió la serie famosa Twin Peaks.
El cineasta se hizo especialmente memorable por aparecer con frecuencia en sus propias películas, interpretando papeles secundarios que, pese a su brevedad, resultaban muy reconocibles.
El expresidente de Alemania Horst Kohler falleció a los 81 años a causa de una grave enfermedad el 1 de febrero.
Kohler fue elegido como jefe de Estado el 23 de mayo de 2004, reelegido en 2009 y dimitió en mayo de 2010. El motivo fue un escándalo por sus comentarios sobre el papel del Ejército. Kohler destacó que Alemania, a veces, necesita enviar tropas al extranjero "para proteger sus intereses".
El 17 de febrero, la cantante y actriz mexicana Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, emblemática cantante de clásicos del desengaño como Rata de dos patas, falleció a los 77 años en su casa en el estado de Veracruz.
En años recientes, la artista padeció enfermedades que la obligaron a ausentarse de los escenarios y palenques de ferias populares.
El gigante del boxeo, George Foreman, murió a los 76 años el 21 de marzo.
Es recordado por protagonizar la pelea más famosa de todos los tiempos, un emblemático enfrentamiento contra Mohamed Alí, en 1974.
Foreman ganó una medalla de oro olímpica en 1968, fue dos veces campeón de peso pesado y es miembro del Salón de la Fama. Tras su quinta pelea, a los 28 años, sorprendió el mundo al anunciar su retiro y comenzó una carrera como un predicador ordenado, en una iglesia de Texas.
El papa Francisco —cuyo nombre secular era Jorge Mario Bergoglio— falleció el 21 abril a los 88 años en su residencia vaticana tras sufrir un derrame cerebral.
Llegó a ser el primer pontífice procedente de América Latina (de Argentina) y estuvo a la cabeza de la Iglesia católica desde marzo de 2013.
El 3 de julio, el actor estadounidense Michael Madsen, conocido por sus papeles en películas del director Quentin Tarantino, falleció a los 67 años a causa de un paro cardíaco.
Fue conocido principalmente por su participación en películas como Perros de la calle (1992), Kill Bill (2004) y Sin City (2005).
Ozzy Osbourne, icono del rock y figura fundadora del heavy metal, falleció el 22 de julio a los 76 años, apenas unos días después de haber lanzado su concierto de despedida, junto con su banda Black Sabbath.
En 2020, Osbourne confirmó que había sido diagnosticado con un tipo de enfermedad de Parkinson. En los últimos años, su salud había registrado un deterioro importante.
El 8 de agosto, Arlindo Cruz, histórico compositor brasileño de samba, murió a la edad de 66 años.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, lamentó el deceso de Cruz, a quien se refirió como "uno de los compositores y artistas más talentosos y respetados" del país sudamericano.
Se apartó de la escena musical en 2017, cuando sufrió un derrame cerebral mientras tomaba un baño.
El 11 de agosto, el senador colombiano Miguel Uribe perdió la vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Los médicos lucharon por su vida por más de dos meses tras atentado contra el político en junio.
El mundo del diseño de modas estuvo de luto con el fallecimiento del diseñador italiano Giorgio Armani el 4 de septiembre. Tenía 91 años.
La leyenda de la moda marcó tendencias a nivel global durante cuatro décadas.
El modisto, reconocido por sus diseños elegantes e innovadores, padecía una infección pulmonar.
El 10 de septiembre, fue organizado el atentado contra Charlie Kirk, un activista y comentarista cercano al presidente estadounidense, Donald Trump.
El asesinato conmocionó al país. Cientos de miles de estadounidenses afligidos salieron a las calles en señal de protesta, mientras que miles se reunieron en el funeral del activista en Arizona.
En 2012, Kirk fundó Turning Point USA, una organización sin fines de lucro dedicada a promover entre estudiantes los principios de responsabilidad fiscal, libre mercado y gobierno limitado, así como valores como patriotismo y el respeto por la vida, la libertad y la familia.
El 1 de octubre, a los 91 años, falleció la mundialmente reconocida primatóloga y defensora de la naturaleza británica Jane Goodall. Sus investigaciones revelaron gran parte de lo que hoy sabemos sobre los chimpancés, incluido el hecho de que son capaces de utilizar herramientas para sus propios fines.
Gracias a su curiosidad y extraordinaria capacidad de observación, la falta de una educación académica formal no fue un obstáculo para su labor científica: Goodall escribió numerosas obras y realizó una contribución enorme al desarrollo de la ciencia.
La actriz Diane Keaton, conocida por su rol en la saga de El Padrino y comedias como Annie Hall y El club de las divorciadas, murió a los 79 años en California, el 11 de octubre.
Saltó a la fama en 1972 por su papel de la esposa de Michael Corleone (Al Pacino) en la película El Padrino, de Francis Ford Coppola.
Sin embargo, en los años siguientes, la actriz optaría por papeles más cómicos, a la vez que forjaría una extensa sociedad creativa con el cineasta Woody Allen, lo que ayudó a que se consolidara como una de las artistas más populares de Hollywood.
El cofundador de la legendaria agrupación de rock Kiss —Ace Frehley— murió el 16 de octubre debido a las secuelas de una caída, sufrida en septiembre. Tenía 74 años.
Él, junto con Paul Stanley y Gene Simmons, fundaron Kiss en 1972, grupo que se hizo famoso por canciones como Rock and Roll all Nite, Detroit Rock City o I was made for lovin’ you.
El 3 de noviembre, Richard Dick Bruce Cheney, quien ocupó el cargo del vicepresidente de EEUU entre 2001 y 2009, falleció a los 84 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía y de enfermedades cardíacas.
El político desempeñó un papel clave en la configuración de la política exterior de EEUU tras los atentados del 11-S.
Es considerado como uno de los principales ideólogos de la invasión de Irak en 2003, al promover activamente la idea de la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, de las cuales posteriormente no se encontró evidencia.
Jimmy Cliff, cuyo nombre real era James Chambers, cantante y músico de reggae jamaiquino, perdió la vida a los 81 años, el 24 de noviembre.
Comenzó a grabar su propia música en los géneros ska y pop en Kingston, Jamaica, en la década de 1960. Más tarde, se trasladó temporalmente a Londres, donde perfeccionó su estilo añadiéndole elementos de soul y rhythm and blues.
Cliff continuó su carrera musical y como actor hasta los últimos días de su vida. Es el único músico de reggae galardonado con la Orden del Mérito de Jamaica, que se concede por los logros en la ciencia, la cultura y áreas afines.
El actor estadounidense de origen japonés Cary-Hiroyuki Tagawa, conocido por sus papeles en las películas Mortal Kombat y Memorias de una geisha, falleció a los 76 años, el 4 de diciembre.
Tagawa inició su carrera en el cine con la aclamada El último emperador de Bernardo Bertolucci (1987), film que obtuvo nueve Oscares. Posteriormente, interpretó papeles memorables en múltiples blockbusters, donde solía representar personajes en el cruce de las culturas oriental y occidental, mostrando con frecuencia su dominio de las artes marciales.
El 8 de diciembre falleció a los 83 años Iain Douglas-Hamilton, voluntario y reconocido experto mundial en elefantes africanos. Inició su labor científica a los 23 años en Tanzania, donde en el Parque Nacional del Lago Manyara estudió el comportamiento de estos gigantes en su hábitat natural.
Su lucha contra la caza furtiva contribuyó a la instauración, en 1989, de la primera prohibición mundial del comercio de marfil. Más tarde, en 1994, fundó en Kenia la organización conservacionista Save the Elephants.
El actor estadounidense de 60 años Peter Greene, conocido por La Máscara y Pulp Fiction, fue hallado muerto la tarde del 12 de diciembre en su apartamento en el barrio de Lower East Side, Nueva York.
Se consolidó como un villano en la gran pantalla durante la década de 1990. El representante del actor también indicó que Greene tenía previsto comenzar en enero el rodaje de un thriller independiente titulado Mascots.
El 13 de diciembre, a los 96 años, en Madrid —ciudad en la que residió durante más de dos décadas— falleció una de las figuras culturales más destacadas de nuestro tiempo, Héctor Alterio.
Se consagró como uno de los actores más influyentes del cine y teatro iberoamericano y fue un ícono de la cultura argentina.
Su trayectoria artística se plasmó en más de 150 obras de cine, teatro y televisión, fue protagonista de cinco películas nominadas al Oscar.
El periodista estadounidense de origen neozelandés Peter Gregg Arnett, conocido por su cobertura sin concesiones de las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán, falleció el 17 de diciembre a los 91 años.
Ganador del Premio Pulitzer, trabajó en distintas etapas para Associated Press y CNN, y pasó décadas en los principales focos de conflicto para ofrecer a la opinión pública información veraz.
A lo largo de su carrera, protagonizó varios episodios polémicos, en los que el Gobierno de EEUU expresó su descontento por la manera en que retrataba al Ejército y al alto mando del país.
El 18 de diciembre, Ecuador despidió a su expresidente Rodrigo Borja Cevallos, quien ocupó la jefatura del Estado entre 1988 y 1992. El actual mandatario, Daniel Noboa, declaró tres días de duelo nacional.
Borja Cevallos inició su trayectoria política en la década de 1960 como diputado. Fundó el partido Izquierda Democrática, con el que se postuló a la presidencia. Su gestión se distinguió por el respeto a los valores democráticos y al pluralismo político.
En total, presentó su candidatura en cinco ocasiones, la última en 2002. Posteriormente, se retiró de la vida política y se dedicó a la labor académica.
El 28 de diciembre falleció Brigitte Bardot, la actriz que no solo fue una estrella del cine francés, sino también un símbolo cultural de toda una época.
Ícono absoluto del cine de las décadas de 1950 y 1960, rompió numerosos moldes sociales con sus apariciones provocadoras y sus papeles audaces. En EEUU, incluso, algunas películas en las que participó fueron censuradas por su exagerada sensualidad.
La fama le llegó de manera inesperada y, junto con la atención constante y la adoración mundial, Bardot también enfrentó duras críticas y condenas. Puso fin a su carrera en 1973, con apenas 39 años, y desde entonces dedicó gran parte de su vida a la defensa y protección de los animales.
