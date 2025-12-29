https://noticiaslatam.lat/20251229/las-ffaa-rusas-estan-realizando-una-ofensiva-en-casi-todo-el-frente-asegura-el-jefe-del-estado-1169890473.html
Las tropas rusas están rompiendo las defensas enemigas en todas partes, señala Putin
Las tropas rusas están rompiendo las defensas enemigas en todas partes, señala Putin
Sputnik Mundo
Las unidades de las FFAA ucranianas se están retirando en todas partes, recalcó el mandatario ruso. Por su parte, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri... 29.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-29T13:24+0000
2025-12-29T13:24+0000
2025-12-29T14:38+0000
defensa
valeri guerásimov
seguridad
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
vladímir putin
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1d/1169890773_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ccc45a3361302582edbc5375d06724fc.jpg
El mandatario ruso declaró que el personal militar ruso demuestra coraje y heroísmo a diario en la zona de la operación militar especial, indicando que las tareas de liberación de las repúblicas populares de Dontesk y Lugansk, y las regiones de Jersón y Zaporozhie se realizan por etapas, de acuerdo con el plan de la operación militar especial. Destacó también la necesidad de garantizar la seguridad de las regiones fronterizas de Rusia en 2026.A su vez, el jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, Valeri Guerásimov, puntualizó que "las formaciones y unidades militares, infligiendo bajas al enemigo, irrumpen con éxito hacia las defensas".También informó que se completó la liberación de Boguslavka y las FFAA rusas progresan activamente en la ciudad de Krasni Limán.De acuerdo con Guerásimov, en 2025, 6.460 kilómetros cuadrados y 334 zonas pobladas quedaron bajo el control de las tropas rusas. Además indicó que el enemigo no está tomando medidas ofensivas.
https://noticiaslatam.lat/20251227/si-kiev-no-quiere-resolver-el-conflicto-de-forma-pacifica-rusia-lo-resolvera-por-medios-militares-1169846716.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/1d/1169890773_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00e4dc0583d7c2002e4022320993cbef.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
valeri guerásimov, seguridad, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, vladímir putin
valeri guerásimov, seguridad, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, vladímir putin
Las tropas rusas están rompiendo las defensas enemigas en todas partes, señala Putin
13:24 GMT 29.12.2025 (actualizado: 14:38 GMT 29.12.2025)
Las unidades de las FFAA ucranianas se están retirando en todas partes, recalcó el mandatario ruso. Por su parte, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Gerásimov, destacó que las tropas rusas liberaron más de 700 kilómetros cuadrados y 32 asentamientos en la zona de la operación especial durante diciembre.
"Las tropas de los grupos avanzan con confianza, rompiendo las defensas enemigas. Las unidades de las FFAA ucranianas se están retirando en todas partes, a lo largo de toda la línea de contacto"
Vladímir Putin
Mandatario de Rusia
El mandatario ruso declaró que el personal militar ruso demuestra coraje y heroísmo
a diario en la zona de la operación militar especial
, indicando que las tareas de liberación de las repúblicas populares de Dontesk
y Lugansk
, y las regiones de Jersón
y Zaporozhie
se realizan por etapas, de acuerdo con el plan de la operación militar especial. Destacó también la necesidad de garantizar la seguridad de las regiones fronterizas de Rusia en 2026.
27 de diciembre, 17:54 GMT
A su vez, el jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, Valeri Guerásimov, puntualizó que "las formaciones y unidades militares, infligiendo bajas al enemigo, irrumpen con éxito hacia las defensas".
"En diciembre ya se han liberado más de 700 kilómetros cuadrados de territorio y 32 asentamientos, lo que representa el mayor avance mensual del año que concluye", informó al presidente ruso el jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, Valeri Guerásimov.
También informó que se completó la liberación de Boguslavka y las FFAA rusas progresan activamente en la ciudad de Krasni Limán.
De acuerdo con Guerásimov, en 2025, 6.460 kilómetros cuadrados y 334 zonas pobladas quedaron bajo el control de las tropas rusas. Además indicó que el enemigo no está tomando medidas ofensivas.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.