Las tropas rusas están rompiendo las defensas enemigas en todas partes, señala Putin

29.12.2025

El mandatario ruso declaró que el personal militar ruso demuestra coraje y heroísmo a diario en la zona de la operación militar especial, indicando que las tareas de liberación de las repúblicas populares de Dontesk y Lugansk, y las regiones de Jersón y Zaporozhie se realizan por etapas, de acuerdo con el plan de la operación militar especial. Destacó también la necesidad de garantizar la seguridad de las regiones fronterizas de Rusia en 2026.A su vez, el jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, Valeri Guerásimov, puntualizó que "las formaciones y unidades militares, infligiendo bajas al enemigo, irrumpen con éxito hacia las defensas".También informó que se completó la liberación de Boguslavka y las FFAA rusas progresan activamente en la ciudad de Krasni Limán.De acuerdo con Guerásimov, en 2025, 6.460 kilómetros cuadrados y 334 zonas pobladas quedaron bajo el control de las tropas rusas. Además indicó que el enemigo no está tomando medidas ofensivas.

