Si Kiev no quiere resolver el conflicto de forma pacífica, Rusia lo resolverá por medios militares, señala Putin
Si Kiev no quiere resolver el conflicto de forma pacífica, Rusia lo resolverá por medios militares, señala Putin
27.12.2025

Rusia resolverá todos sus desafíos por la fuerza, si Kiev no está dispuesto a resolver los asuntos pacíficamente, enfatizó el presidente ruso, Vladímir Putin.
2025-12-27T17:54+0000
2025-12-27T17:54+0000
2025-12-27T18:18+0000
En sus palabras, algunos en Occidente aconsejan a Kiev que acepte condiciones justas para poner fin al conflicto, pero las autoridades ucranianas no tienen prisa por resolverlo pacíficamente.El mandatario ruso agregó que los combates no habrían ocurrido si las autoridades de Kiev hubieran escuchado a Moscú."He hablado de esto muchas veces, pero les recuerdo de nuevo: todo comenzó, toda la confrontación y la acción militar se desencadenó tras el golpe de Estado en Ucrania en 2014. Y entonces hablamos con los líderes del régimen de Kiev sobre la necesidad de conceder a los habitantes del sureste de Ucrania —aquellos que no reconocieron los resultados de ese golpe de Estado, que no querían vivir en un país donde la principal fuente de poder es un golpe de Estado, que no querían vivir en ese Estado— su derecho a la autodeterminación", declaró.Putin recordó que esto está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. "Así se llama: el derecho de las naciones a la autodeterminación. Pero, lamentablemente, ni entonces, en 2014, ni después, en 2020, nadie nos escuchó. Y las autoridades de Kiev optaron por lanzar operaciones militares a gran escala", declaró.Las FFAA rusas están realizando una ofensiva en todos los frentes, asegura el jefe del Estado Mayor rusoAñadió que las tropas rusas liberaron las ciudades de Guliaipole, en la región de Zaporozhie, y Dimítrov, en la república popular de Donetsk. Al mismo tiempo, las localidades de Visókoye, Vilcha y Prilivka en la región de Járkov pasaron a estar bajo el control del Ejército ruso. Además, continuó, tras la toma de la ciudad de Séversk, las tropas rusas avanzan a gran velocidad hacia Slaviansk. Mientras tanto, precisó que las Fuerzas Armadas de Rusia controlan la mitad del área urbana de Konstantínovka. La toma de control de las regiones de Donbás, Zaporozhie y Jersón continuará, resumió.
Noticias
17:54 GMT 27.12.2025 (actualizado: 18:18 GMT 27.12.2025)
Rusia resolverá todos sus desafíos por la fuerza, si Kiev no está dispuesto a resolver los asuntos pacíficamente, enfatizó el presidente ruso, Vladímir Putin. Además, el mandatario subrayó que la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Rusia en la zona de la operación militar especial avanza a buen ritmo.
"Y si las autoridades de Kiev no desean resolver el asunto de forma pacífica, resolveremos todos los problemas que tenemos ante nosotros mediante la operación militar especial, por la fuerza de las armas", destacó Vladímir Putin durante la reunión en el puesto de mando del Grupo Conjunto de las FFAA rusas.
En sus palabras, algunos en Occidente aconsejan a Kiev que acepte condiciones justas para poner fin al conflicto, pero las autoridades ucranianas no tienen prisa por resolverlo pacíficamente.
El mandatario ruso agregó que los combates no habrían ocurrido si las autoridades de Kiev hubieran escuchado a Moscú.
"He hablado de esto muchas veces, pero les recuerdo de nuevo: todo comenzó, toda la confrontación y la acción militar se desencadenó tras el golpe de Estado en Ucrania en 2014. Y entonces hablamos con los líderes del régimen de Kiev sobre la necesidad de conceder a los habitantes del sureste de Ucrania —aquellos que no reconocieron los resultados de ese golpe de Estado, que no querían vivir en un país donde la principal fuente de poder es un golpe de Estado, que no querían vivir en ese Estado— su derecho a la autodeterminación", declaró.
22 de diciembre, 16:42 GMT
Putin recordó que esto está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. "Así se llama: el derecho de las naciones a la autodeterminación. Pero, lamentablemente, ni entonces, en 2014, ni después, en 2020, nadie nos escuchó. Y las autoridades de Kiev optaron por lanzar operaciones militares a gran escala", declaró.
Las FFAA rusas están realizando una ofensiva en todos los frentes, asegura el jefe del Estado Mayor ruso
"Camarada comandante supremo en jefe, las tropas del grupo conjunto están realizando una ofensiva en todos los frentes. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está realizando intentos infructuosos para detener nuestro avance", informó al presidente ruso el jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, Valeri Guerásimov, durante la reunión.
Añadió que las tropas rusas liberaron las ciudades de Guliaipole, en la región de Zaporozhie, y Dimítrov, en la república popular de Donetsk. Al mismo tiempo, las localidades de Visókoye, Vilcha y Prilivka en la región de Járkov pasaron a estar bajo el control del Ejército ruso.
Además, continuó, tras la toma de la ciudad de Séversk
, las tropas rusas avanzan a gran velocidad
hacia Slaviansk. Mientras tanto, precisó que las Fuerzas Armadas de Rusia controlan la mitad del área urbana de Konstantínovka.
"Continúan los combates callejeros en Konstantínovka. Controlamos más de la mitad de los edificios de la ciudad", afirmó.
La toma de control de las regiones de Donbás, Zaporozhie y Jersón continuará, resumió.
