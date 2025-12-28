https://noticiaslatam.lat/20251228/las-tropas-rusas-liberan-6-localidades-en-solo-un-dia-de-combates-1169856457.html
Las tropas rusas liberan 6 localidades en solo un día de combates
12:19 GMT 28.12.2025 (actualizado: 14:05 GMT 28.12.2025)
En la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron control de cuatro asentamientos en la república popular de Donetsk y de dos localidades más en la región de Járkov, anuncian desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo período, Ucrania perdió unos 1.240 militares, agregan.
"Unidades del grupo de tropas Dniéper liberaron, mediante acciones enérgicas, la localidad de Stepnogorsk en la región de Zaporozhie", señala el informe diario.
Por su parte, el grupo de tropas Este
siguió adentrándose en las defensas enemigas y terminó de liberar la localidad de Guliaipole
, también situada en la provincia de Zaporozhie, la cual forma parte de Rusia
desde 2022.
A su vez, las operaciones enérgicas de unidades del grupo de tropas Centro resultaron en la liberación de las localidades de Dimítrov, Ródinskoye, Artiómovka y Vólnoye, en la república popular de Donetsk.
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 500 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 185 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 140 militares.
Asimismo, las tropas rusas neutralizaron un carro de combate, 16 vehículos blindados —incluidos cinco transportes de tropas M113— y un obús M198 de fabricación estadounidense.
En el último día, Rusia asestó golpes contra la infraestructura energética utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, talleres de componentes para motores de cohetes, instalaciones de ensamblaje y lugares de despliegue de drones de ataque de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó una bomba guiada y 370 vehículos aéreos no tripulados.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 105.665 drones, 641 sistemas de misiles antiaéreos, 26.764 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.634 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.218 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 50.197 vehículos militares especiales.
