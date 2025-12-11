https://noticiaslatam.lat/20251211/putin-destaca-la-buena-dinamica-en-todas-las-areas-de-la-zona-de-la-operacion-militar-especial-1169316322.html
Putin destaca la buena dinámica en todas las áreas de la zona de la operación militar especial
Putin destaca la buena dinámica en todas las áreas de la zona de la operación militar especial
El mandatario ruso, Vladímir Putin, celebró una reunión en el Kremlin en la que se debatió la situación en la zona de la operación militar especial y se habló... 11.12.2025, Sputnik Mundo
"Durante la reunión, el presidente señaló en general una buena dinámica en todos los frentes", señaló el vocero.
2025
Noticia en desarrollo
El mandatario ruso, Vladímir Putin, celebró una reunión en el Kremlin en la que se debatió la situación en la zona de la operación militar especial y se habló del traspaso total de la ciudad de Séversk al control de las Fuerzas Armadas de Rusia, informó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.
