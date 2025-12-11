Mundo
Putin destaca la buena dinámica en todas las áreas de la zona de la operación militar especial
Putin destaca la buena dinámica en todas las áreas de la zona de la operación militar especial
El mandatario ruso, Vladímir Putin, celebró una reunión en el Kremlin en la que se debatió la situación en la zona de la operación militar especial y se habló...
"Durante la reunión, el presidente señaló en general una buena dinámica en todos los frentes", señaló el vocero.
Putin destaca la buena dinámica en todas las áreas de la zona de la operación militar especial

Vladímir Putin, presidente ruso, mantiene una videoconferencia con miembros del Gobierno ruso
Vladímir Putin, presidente ruso, mantiene una videoconferencia con miembros del Gobierno ruso
Noticia en desarrollo
El mandatario ruso, Vladímir Putin, celebró una reunión en el Kremlin en la que se debatió la situación en la zona de la operación militar especial y se habló del traspaso total de la ciudad de Séversk al control de las Fuerzas Armadas de Rusia, informó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.
"Durante la reunión, el presidente señaló en general una buena dinámica en todos los frentes", señaló el vocero.
