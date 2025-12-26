https://noticiaslatam.lat/20251226/avances-y-resiliencia-pese-a-la-adversidad-que-le-depara-a-la-economia-de-venezuela-en-2026-1169808815.html

Avances y resiliencia pese a la adversidad: ¿Qué le depara a la economía de Venezuela en 2026?

Avances y resiliencia pese a la adversidad: ¿Qué le depara a la economía de Venezuela en 2026?

Sputnik Mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), coloca a la nación... 26.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-26T23:30+0000

2025-12-26T23:30+0000

2025-12-26T23:30+0000

américa latina

venezuela

caribe

nicolás maduro

petróleos de venezuela (pdvsa)

📲 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

odebrecht

cepal

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/09/1169246944_0:101:1024:677_1920x0_80_0_0_ca68610774fa04de3e1545ac5a5c1d16.jpg

Este es un dato que sirve como punto de partida para analizar la realidad de un país que acumula 18 trimestres consecutivos de expansión macroeconómica oficial, en medio de lo que sus autoridades denominan un "bloqueo económico integral".El informe de la Cepal, citado por el jefe de Estado venezolano, proyecta para Caracas un crecimiento del 6,5 % en su producto interno bruto (PIB) durante 2025, la tasa más alta estimada para América Latina y el Caribe, cuya media regional sería del 2,4 %.El organismo advierte que la América Latina enfrenta "múltiples trampas del desarrollo" que limitan un crecimiento más vigoroso y sostenido. Por lo que, los resultados alcanzados por Venezuela destacan en un contexto de bajo crecimiento generalizado en la región y de una base económica que partió de niveles negativos tras años de contracción. Una transformación integralEl economista venezolano Luis Enrique Gavazut explica a Sputnik que la cifra que refleja la Cepal sobre Venezuela, no es más que la consecuencia previsible de una transformación estructural forzada por la adversidad.Aunque Gavazut destaca que las cifras reportadas por el Ejecutivo nacional suelen ser superiores a las de los organismos multilaterales, subraya el consenso en la tendencia positiva. El motor principal que apalanca la recuperación, según el analista, sigue siendo el sector hidrocarburos.La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció recientemente, en el marco del Plan de Independencia Productiva, el cumplimiento de la meta de producción de 1.200.000 barriles diarios prevista para el año en curso, y proyecta incrementos para 2026. La corporación calificó este logro como "el mejor regalo de Navidad" para el pueblo, atribuyéndolo al "esfuerzo desmedido" de sus trabajadores que, según su comunicado, enfrentan y derrotan "el acoso, las hostilidades y la ilegalidad imperial". "La industria petrolera venezolana es la principal fuente de exportaciones del país y, por lo tanto, la principal fuente de ingreso de divisas. Siendo la economía venezolana una economía aun dependiente de importaciones, evidentemente el aumento de las divisas constituye un importante motor del crecimiento de todos los sectores económicos", explica Gavazut.Más allá del petróleoSin embargo, para el analista la mirada debe estar puesta no sobre el petróleo, sino en la respuesta interna a casi una década de sanciones internacionales, lo que a su juicio ha permitido generar "anticuerpos" y un fenómeno de "resiliencia económica" observable en otras naciones bajo presión similar.Esta transformación económica multisectorial a la que alude Gavazut encuentra un correlato oficial en el reciente balance presentado por Maduro sobre los denominados "14 Motores Productivos".El mandatario destacó recientemente. logros específicos en varias de estas áreas, delineando una estrategia económica que, según su visión, tiene su "asiento verdadero en la realidad de la economía venezolana".Entre los datos anunciados, resaltan un crecimiento superior al 7% en el sector de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, un despliegue de fibra óptica que alcanza los 223.289 kilómetros a nivel nacional, y una meta proyectada para concluir en tres años todas las obras públicas pendientes heredadas de la contratista Odebrecht. Asimismo, se reportó un incremento del 44% en el turismo interno para 2025, con una movilidad superior a los 12,2 millones de personas, y una tasa de bancarización histórica del 95% de la población, liderada por el Banco de Venezuela. En el ámbito de la construcción, se destacó la entrega de más de 5,2 millones de hogares a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la culminación de más de 20.000 proyectos de obra pública durante el año. Este “enfoque de resistencia”, afirma Gavazut, ha catalizado el surgimiento de sectores que históricamente tuvieron un rol secundario frente a la renta petrolera. Un ejemplo de ello, el denominado "milagro agrícola venezolano", donde "prácticamente el 100% del abastecimiento de alimentos de consumo primario en Venezuela son de origen nacional". A este sector se suman, según su visión, la minería (oro, diamantes, mineral de hierro), impulsada por inversiones atraídas bajo la llamada Ley Antibloqueo, y un incipiente repunte del sector manufacturero privado.El economista también destaca dos fenómenos contemporáneos y disruptivos: la economía digital y la criptoeconomía.Perspectivas para un nuevo añoNo obstante, el panorama económico para 2026 se mantiene bajo la sombra de lo que el analista considera podría ser un "bloqueo naval muy severo", en referencia a las medidas de incautación de petróleo venezolano hechas por la Administración estadounidense. Aquí, su pronóstico se bifurca en dos escenarios radicalmente opuestos.“Si no existieran la amenaza militar y las sanciones, la perspectiva de mejora de la economía venezolana sería muy promisoria, porque el sector petrolero viene recuperándose con mucha fuerza, sin necesidad de las inversiones occidentales significativas. Quizás lo más importante haya sido la presencia de Chevron, que viene y sigue operando con licencias de la OFAC, pero realmente lo significativo para el impulso, el crecimiento del sector petrolero venezolano han sido las inversiones que han provenido de Eurasia, además de la red de comercialización y logística que se ha establecido a lo largo de años de bloqueo de medidas coercitivas unilaterales”, añade.El escenario alterno, el de la prolongación del bloqueo extremo, llevaría a una afectación severa de los ingresos petroleros. Sin embargo, Gavazut plantea que esto podría "traducirse en una profundización de la transformación histórica que está sufriendo la economía nacional". Es decir, una aceleración forzada hacia los sectores alternativos que ya han germinado: agricultura, manufactura local y criptoeconomía. "Dar un pronóstico en este momento es sumamente difícil", admite, ya que el desenlace depende de factores geopolíticos externos. En este sentido, una resolución diplomática de la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe podría despejar el camino para que las perspectivas "sigan siendo altamente positivas", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20251223/la-economia-venezolana-estaria-mucho-mejor-preparada-para-resistir-las-presiones-de-eeuu-1169722925.html

https://noticiaslatam.lat/20251028/1167987768.html

https://noticiaslatam.lat/20251226/el-golpe-de-eeuu-contra-rusia-y-china-detras-de-la-escalada-en-el-caribe-1169796107.html

venezuela

caribe

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, caribe, nicolás maduro, petróleos de venezuela (pdvsa), 📲 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, odebrecht, cepal