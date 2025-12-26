https://noticiaslatam.lat/20251226/el-golpe-de-eeuu-contra-rusia-y-china-detras-de-la-escalada-en-el-caribe-1169796107.html
El golpe de EEUU contra Rusia y China detrás de la escalada en el Caribe
La escalada de las tensiones provocadas por Washington en las costas de Venezuela amenaza con mayores consecuencias, mucho más allá de la región del Caribe. Y... 26.12.2025, Sputnik Mundo
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
La escalada de las tensiones provocadas por Washington en las costas de Venezuela amenaza con mayores consecuencias, mucho más allá de la región del Caribe. Y es que en el país latinoamericano coinciden intereses económicos y geopolíticos de otras potencias, especialmente de las que defienden el emergente mundo multipolar.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:00
Introducción del programa
01:26
Cómo ven desde Moscú el verdadero objetivo de las operaciones de EEUU en el Caribe
05:10
El factor de China y Rusia en la crisis militar en torno a Venezuela
10:10
EEUU aprovecha el momento justo para intentar retomar el control sobre América Latina
14:10
Sobre la consolidación de Latinoamérica como uno de los polos del futuro mundo multipolar
15:51
La repercusión económica para Rusia y China en la crisis en torno a Venezuela
19:32
Por qué en Alemania cambian de opinión sobre la supuesta 'amenaza rusa'
25:50
Cómo la sociedad ucraniana está dividida sobre el final del conflicto con Rusia
28:24
Mitos y realidades: ¿para qué Rusia buscaría atacar a algún país de la OTAN?