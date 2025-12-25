Mundo
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo.
https://noticiaslatam.lat/20251225/resumen-del-ano-que-hitos-redefinieron-el-panorama-global-en-2025-1169773245.html
Resumen del año: ¿qué hitos redefinieron el panorama global en 2025?
Resumen del año: ¿qué hitos redefinieron el panorama global en 2025?
La histórica cumbre Putin-Trump en Alaska, el fallecimiento del papa Francisco, el logro emblemático de Alexandr Ovechkin en la NHL figuran entre los...
internacional
📰 resumen del 2025 y predicciones para el 2026
política
sociedad
vladímir putin
donald trump
gran guerra patria
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/19/1169774596_13:0:1252:697_1920x0_80_0_0_d6e6dbacc5edd1a0da47d9642919cce7.jpg
El año que termina también se distinguió por las conmemoraciones del 80.º Aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria y sobre el Japón militarista.Sputnik te presenta un recorrido por los eventos más trascendentales de este año.¿Y tú, qué otros hechos destacarías en la lista?
https://noticiaslatam.lat/20250509/1162439943.html
Resumen del año: ¿qué hitos redefinieron el panorama global en 2025?
Resumen del año: ¿qué hitos redefinieron el panorama global en 2025?
Resumen del año: ¿qué hitos redefinieron el panorama global en 2025?

La histórica cumbre Putin-Trump en Alaska, el fallecimiento del papa Francisco, el logro emblemático de Alexandr Ovechkin en la NHL figuran entre los acontecimientos que marcaron 2025 y quedaron grabados en la memoria colectiva.
El año que termina también se distinguió por las conmemoraciones del 80.º Aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria y sobre el Japón militarista.
Sputnik te presenta un recorrido por los eventos más trascendentales de este año.
¿Y tú, qué otros hechos destacarías en la lista?
