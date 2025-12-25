https://noticiaslatam.lat/20251225/resumen-del-ano-que-hitos-redefinieron-el-panorama-global-en-2025-1169773245.html
Resumen del año: ¿qué hitos redefinieron el panorama global en 2025?
Resumen del año: ¿qué hitos redefinieron el panorama global en 2025?
La histórica cumbre Putin-Trump en Alaska, el fallecimiento del papa Francisco, el logro emblemático de Alexandr Ovechkin en la NHL figuran entre los... 25.12.2025, Sputnik Mundo
El año que termina también se distinguió por las conmemoraciones del 80.º Aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria y sobre el Japón militarista.Sputnik te presenta un recorrido por los eventos más trascendentales de este año.¿Y tú, qué otros hechos destacarías en la lista?
Resumen del año: ¿qué hitos redefinieron el panorama global en 2025?
La histórica cumbre Putin-Trump en Alaska, el fallecimiento del papa Francisco, el logro emblemático de Alexandr Ovechkin en la NHL figuran entre los acontecimientos que marcaron 2025 y quedaron grabados en la memoria colectiva.
El año que termina también se distinguió por las conmemoraciones del 80.º Aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria
y sobre el Japón militarista.
Sputnik te presenta un recorrido por los eventos más trascendentales de este año.
¿Y tú, qué otros hechos destacarías en la lista?