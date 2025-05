https://noticiaslatam.lat/20250510/el-dia-de-la-victoria-muestra-a-occidente-la-gran-fortaleza-moral-y-geopolitica-de-rusia-1162462153.html

El Día de la Victoria mostró a Occidente "la gran fortaleza moral y geopolítica de Rusia"

Más allá del notable significado histórico por la victoria sobre el nazismo, el desfile militar de este 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú dibuja de cuerpo... 10.05.2025, Sputnik Mundo

Una treintena de líderes mundiales —entre ellos el presidente chino Xi Jinping— asistió a las actividades conmemorativas por el 80.º aniversario del Día de la Victoria, en un magno desfile que adquirió un simbolismo único. En términos geopolíticos, la conmemoración del triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial es sumamente importante porque actualmente —con el conflicto en Ucrania de fondo—, Moscú "está combatiendo al imperialismo más voraz, cristalizado en el Occidente colectivo que componen Estados Unidos y sus aliados", dice a Sputnik Anaximandro Pérez, doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París.Durante los festejos, el presidente ruso Vladímir Putin afirmó que "Rusia luchará contra los desmanes cometidos por los partidarios de estas ideas agresivas y destructivas [del nazismo]". No tergiversar la historiaEl líder ruso Vladímir Putin también insistió en que desde Occidente existen diversos líderes y corrientes ideológicas que intentan tergiversar la historia para minimizar la victoria del Ejército Rojo sobre el Tercer Reich, a pesar de que más de 30 millones de militares y civiles soviéticos dieron sus vidas para librar al mundo del nazismo. Y es que el Día de la Victoria "significa la derrota del fascismo en toda su expresión", además de que también fue "un triunfo sobre la opresión y las estructuras de socavamiento de las libertades y soberanía de las naciones oprimidas", señala en entrevista con Sputnik José de Jesús López Almejo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara.El Día de la Victoria, añade, significa también identidad nacional para el pueblo ruso. Dicha identidad, considera, está cimentada sobre una lucha que conllevó "un enorme sacrificio multifactorial que obliga a los rusos a defender a la patria de toda amenaza"."Un siglo euroasiático"Sin duda, la presencia del presidente Vladímir Putin en las conmemoraciones tiene un significado geopolítico trascendental no solo para Rusia, sino para el mundo, comenta López Almejo.Tampoco es menor el hecho de que el presidente chino Xi Jinping fuera uno de los invitados más importantes. Observarlo al lado del mandatario Vladímir Putin sólo confirma que el mundo multipolar se gesta con fuerza día a día, asegura Nydia Egremy. Para la analista, observar en la Plaza Roja al líder ruso al lado de su homólogo chino adquiere un simbolismo muy especial que "anuncia el inicio de un siglo euroasiático" en el que la cooperación y el multilateralismo son ejes fundamentales. Y es que se trata de una asociación estratégica que ya cambia el rumbo del mundo: Pekín, por su parte, cuenta con el Ejército más numeroso del mundo, la economía más boyante y la tecnología más avanzada, mientras que Moscú tiene un poder geopolítico incomparable, una producción de cereales y fertilizantes enorme y un poderío militar que no tiene parangón en Europa, apunta la experta.Rusia, Putin y el protagonismo globalPor su parte, Rogelio Martínez Aguilar, exembajador de México en la extinta Unión Soviética de 1977 a 1980, dice a Sputnik que Putin la ha devuelto a Rusia un papel protagonista en el teatro internacional. "Rusia, después de la disolución de la Unión Soviética, perdió una gran fuerza en su rol de potencia mundial. Se quedó con el poder militar, pero económicamente tuvo una debacle que fue muy significativa", explica. Sin embargo, asegura, la llegada del presidente Putin al poder hace ya casi 20 años ha generado un cambio muy favorable en la estructura económica rusa. Sobre el Día de la Victoria, el exdiplomático considera que dicho evento "es un recordatorio de que hay siempre pueblos que se rebelan contra tendencias de extrema derecha".

