https://noticiaslatam.lat/20251225/kiev-se-queda-sin-otra-localidad-y-pierde-a-mas-de-1440-militares-en-la-ultima-jornada-de-combates-1169772574.html

Kiev se queda sin otra localidad y pierde a más de 1.440 militares en la última jornada de combates

Kiev se queda sin otra localidad y pierde a más de 1.440 militares en la última jornada de combates

Sputnik Mundo

El Ejército ruso liberó la localidad de Sviato-Pokróvskoye, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan... 25.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-25T14:32+0000

2025-12-25T14:32+0000

2025-12-25T14:32+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/12/1167682734_0:93:3089:1831_1920x0_80_0_0_71ce84dc97b2d336e0118406d952b40e.jpg

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 445 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 215 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 235 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 265 militares.Las tropas rusas alcanzaron un vehículo blindado de transporte de tropas M113, un obús Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense, así como una estación radar RADA producida en Israel.La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 472 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa