Kiev se queda sin otra localidad y pierde a más de 1.440 militares en la última jornada de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
Síguenos en
El Ejército ruso liberó la localidad de Sviato-Pokróvskoye, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.445 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 445 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 215 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 235 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 265 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructura portuaria y de aeródromos, lugares de fabricación de drones, instalaciones energéticas que abastecían a las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", señalan desde la entidad castrense.
Las tropas rusas alcanzaron un vehículo blindado de transporte de tropas M113, un obús Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense, así como una estación radar RADA producida en Israel.
La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 472 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 104.953 drones, 640 sistemas de misiles antiaéreos, 26.717 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.634 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.153 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 49.974 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.