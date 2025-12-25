Mundo
Conoce el Orlan-10E: una aeronave no tripulada multifuncional rusa de alcance avanzado
Conoce el Orlan-10E: una aeronave no tripulada multifuncional rusa de alcance avanzado
Las destacadas características técnicas de esta aeronave no tripulada, que incluyen una larga autonomía y resistencia a temperaturas extremas, convierten a ese... 25.12.2025, Sputnik Mundo
Sputnik reunió para ti las principales características de esta versión de exportación del dron.
Conoce el Orlan-10E: una aeronave no tripulada multifuncional rusa de alcance avanzado
Conoce el Orlan-10E: una aeronave no tripulada multifuncional rusa de alcance avanzado
Conoce el Orlan-10E: una aeronave no tripulada multifuncional rusa de alcance avanzado

Las destacadas características técnicas de esta aeronave no tripulada, que incluyen una larga autonomía y resistencia a temperaturas extremas, convierten a ese 'ojo que todo lo ve' en una herramienta indispensable tanto para fines militares como para tareas de índole civil.
Sputnik reunió para ti las principales características de esta versión de exportación del dron.
