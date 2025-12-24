Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251224/tu-160m-el-portamisiles-mas-grande-y-veloz-del-mundo-al-detalle-1169712245.html
Tu-160M: el portamisiles más grande y veloz del mundo, al detalle
Tu-160M: el portamisiles más grande y veloz del mundo, al detalle
Sputnik Mundo
La aeronave, que lleva el apodo de 'Cisne Blanco', es una modernización profunda del portamisiles intercontinental Tu-160. Cabe señalar, que es el más grande y veloz entre los bombarderos y portamisiles que existen hoy en el mundo.
En su infografía, Sputnik te invita a conocer las características más destacadas de este componente clave de la tríada nuclear de Rusia.
Tu-160M: el portamisiles más grande y veloz del mundo, al detalle

16:21 GMT 24.12.2025
La aeronave, que lleva el apodo de 'Cisne Blanco', es una modernización profunda del portamisiles intercontinental Tu-160. Cabe señalar, que es el más grande y veloz entre los bombarderos y portamisiles que existen hoy en el mundo.
En su infografía, Sputnik te invita a conocer las características más destacadas de este componente clave de la tríada nuclear de Rusia.
Tu-160M: el portamisiles más grande y veloz del mundo - Sputnik Mundo
Tu-160M: el portamisiles más grande y veloz del mundo - Sputnik Mundo
