https://noticiaslatam.lat/20251224/tu-160m-el-portamisiles-mas-grande-y-veloz-del-mundo-al-detalle-1169712245.html
Tu-160M: el portamisiles más grande y veloz del mundo, al detalle
Tu-160M: el portamisiles más grande y veloz del mundo, al detalle
Sputnik Mundo
La aeronave, que lleva el apodo de 'Cisne Blanco', es una modernización profunda del portamisiles intercontinental Tu-160. Cabe señalar, que es el más grande y... 24.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-24T16:21+0000
2025-12-24T16:21+0000
2025-12-24T16:21+0000
multimedia
🛡️ infografías militares
📊 infografía
aviones
tu-160
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/18/1169748970_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc99377f4bc46dda65db94b0a52f3285.png
En su infografía, Sputnik te invita a conocer las características más destacadas de este componente clave de la tríada nuclear de Rusia.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/18/1169748970_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7c1e3e6c5baa16bd168abaa4c19e2c72.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ infografías militares, 📊 infografía, aviones, tu-160, инфографика
🛡️ infografías militares, 📊 infografía, aviones, tu-160, инфографика
Tu-160M: el portamisiles más grande y veloz del mundo, al detalle
La aeronave, que lleva el apodo de 'Cisne Blanco', es una modernización profunda del portamisiles intercontinental Tu-160. Cabe señalar, que es el más grande y veloz entre los bombarderos y portamisiles que existen hoy en el mundo.
En su infografía, Sputnik te invita a conocer las características más destacadas de este componente clave de la tríada nuclear de Rusia.