https://noticiaslatam.lat/20251224/rusia-toma-el-control-de-una-localidad-y-abate-hasta-1420-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-1169742350.html

Rusia toma el control de una localidad y abate hasta 1.420 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia toma el control de una localidad y abate hasta 1.420 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

El Ejército ruso liberó la localidad de Zaréchnoye, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el... 24.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-24T10:30+0000

2025-12-24T10:30+0000

2025-12-24T11:04+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/09/1168308387_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_cf9d4852297b6a98e1a038f0998efec8.jpg

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 500 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 220 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.Las tropas rusas alcanzaron un vehículo blindado de transporte de tropas M113, un vehículo blindado Stryker, dos obuses Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un vehículo blindado Puma italiano y una estación radar RADA producida en Israel.La defensa antiaérea rusa interceptó 9 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 335 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa