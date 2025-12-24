https://noticiaslatam.lat/20251224/rusia-toma-el-control-de-una-localidad-y-abate-hasta-1420-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-1169742350.html
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 500 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 220 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.Las tropas rusas alcanzaron un vehículo blindado de transporte de tropas M113, un vehículo blindado Stryker, dos obuses Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un vehículo blindado Puma italiano y una estación radar RADA producida en Israel.La defensa antiaérea rusa interceptó 9 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 335 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
Rusia toma el control de una localidad y abate hasta 1.420 soldados ucranianos en una jornada de combates
10:30 GMT 24.12.2025 (actualizado: 11:04 GMT 24.12.2025)
El Ejército ruso liberó la localidad de Zaréchnoye, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.420 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 500 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 220 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra empresas de la industria militar, instalaciones del complejo energético y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas", señalan desde la entidad castrense.
Las tropas rusas alcanzaron un vehículo blindado de transporte de tropas M113, un vehículo blindado Stryker, dos obuses Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense, así como un vehículo blindado Puma italiano y una estación radar RADA producida en Israel.
La defensa antiaérea rusa interceptó 9 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y derribó 335 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 104.481 drones, 640 sistemas de misiles antiaéreos, 26.696 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.634 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.122 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 49.878 vehículos militares especiales.
