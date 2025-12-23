Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251223/rusia-libera-2-localidades-y-abate-a-mas-de-1400-militares-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1169705863.html
Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.400 militares ucranianos en una jornada de combates
Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.400 militares ucranianos en una jornada de combates
Sputnik Mundo
El Ejército ruso liberó las localidades de Prilipka, en la región de Járkov, y Andréyevka, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la operación... 23.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-23T12:43+0000
2025-12-23T12:43+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/05/1168188674_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17e0ea8b23f3bd3834c67736e11f281f.jpg
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 320 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó una bomba con kit de guiado y planeo y derribó 56 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/05/1168188674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ee9309b38774afda1fad65f02956af6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa

Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.400 militares ucranianos en una jornada de combates

12:43 GMT 23.12.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El Ejército ruso liberó las localidades de Prilipka, en la región de Járkov, y Andréyevka, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.405 militares en las últimas 24 horas de combates, suman desde el ente.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 320 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.
"En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia realizaron un golpe combinado con armas de precisión de largo alcance y drones, incluidos misiles Kinzhal, contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania e instalaciones energéticas que garantizaban su funcionamiento", informan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó una bomba con kit de guiado y planeo y derribó 56 aeronaves no tripuladas.
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2025
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 104.146 drones, 640 sistemas de misiles antiaéreos, 26.668 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.634 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.097 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 49.801 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала