Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.400 militares ucranianos en una jornada de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
Síguenos en
El Ejército ruso liberó las localidades de Prilipka, en la región de Járkov, y Andréyevka, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.405 militares en las últimas 24 horas de combates, suman desde el ente.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 320 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.
"En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia realizaron un golpe combinado con armas de precisión de largo alcance y drones, incluidos misiles Kinzhal, contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania e instalaciones energéticas que garantizaban su funcionamiento", informan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó una bomba con kit de guiado y planeo y derribó 56 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 104.146 drones, 640 sistemas de misiles antiaéreos, 26.668 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.634 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.097 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 49.801 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.