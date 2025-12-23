https://noticiaslatam.lat/20251223/rusia-libera-2-localidades-y-abate-a-mas-de-1400-militares-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1169705863.html

Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.400 militares ucranianos en una jornada de combates

El Ejército ruso liberó las localidades de Prilipka, en la región de Járkov, y Andréyevka, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la operación... 23.12.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 470 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 215 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 320 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó una bomba con kit de guiado y planeo y derribó 56 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

