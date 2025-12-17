https://noticiaslatam.lat/20251217/la-foto-de-milei-y-kast-exhibe-un-alineamiento-total-hacia-los-intereses-de-eeuu-1169506225.html

La foto de Milei y Kast exhibe "un alineamiento total hacia los intereses de EEUU"

17.12.2025

La imagen selló una potente alianza trasandina. El presidente argentino Javier Milei recibió en la Casa Rosada al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en su primer viaje al exterior tras imponerse en las urnas. El encuentro marcó una señal política temprana de sintonía entre ambos líderes y buscó inaugurar una etapa de mayor coordinación bilateral, tras un vínculo frío entre Buenos Aires y Santiago durante el gobierno del presidente saliente Gabriel Boric. Según informó la Presidencia argentina, la reunión se extendió por casi dos horas y contó con la participación del canciller Pablo Quirno y de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei. Desde el Ejecutivo local calificaron el encuentro como “excelente” y destacaron “la importancia estratégica de la relación bilateral”, en un contexto regional de reconfiguración política. En el temario central del encuentro figuraron la seguridad regional, el control migratorio y la lucha contra el crimen organizado transnacional, con especial atención al impacto de los flujos migratorios desde Venezuela. Kast planteó la necesidad de coordinar políticas entre países vecinos y habló de avanzar hacia un esquema de control compartido de fronteras, con énfasis en la migración sur-sur. Otro eje relevante fue la agenda económica y comercial. Ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de profundizar el intercambio bilateral, promover inversiones y mejorar la infraestructura logística entre el Atlántico y el Pacífico. En ese marco, Kast manifestó interés en que Chile funcione como salida natural para exportaciones argentinas hacia Asia, especialmente en sectores como minería y energía.Antes de reunirse con Milei, el presidente electo chileno mantuvo un encuentro con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y su equipo. Allí cobró relevancia la figura del secretario de Política Económica, José Luis Daza, economista chileno-argentino cuyo nombre circula como posible integrante del futuro gabinete de Kast en Santiago. Consultado públicamente, Caputo reconoció que “seguramente ya se lo ofrecieron” y admitió que una eventual salida de Daza dependerá de una decisión personal. Más tarde, el propio Kast confirmó que conversó con el funcionario y señaló que lo considera “una persona muy valiosa”, aunque aclaró que cualquier definición se resolverá tras asumir el cargo en marzo.Desde el Gobierno argentino subrayaron que Milei asistirá a la ceremonia de asunción de Kast el próximo 11 de marzo, gesto que refuerza la señal política del encuentro. En La Casa Rosada remarcan que la relación con Chile es prioritaria por tratarse del país con el que Argentina comparte la frontera más extensa y múltiples intereses estratégicos. El acercamiento entre Milei y Kast contrasta con la relación distante que el mandatario argentino mantuvo con el presidente saliente Gabriel Boric, de signo político marcadamente diferente. Aunque ambos coincidieron en foros internacionales, no hubo reuniones bilaterales relevantes. Con el mandatario electo, en cambio, existe un vínculo previo y afinidad ideológica, que se remonta a encuentros en espacios conservadores internacionales antes de la llegada del argentino al poder.Una cumbre con peso propio Para el analista internacional Tadeo Casteglione, la reunión entre Milei y Kast adquiere relevancia simbólica porque ambos “acceden al poder luego del fracaso de gobiernos progresistas”. Consultado por Sputnik, el experto agregó que la foto conjunta refleja la sintonía en “un alineamiento total hacia los intereses de Washington: la doctrina Monroe recomponiéndose en la región”. La bilateral aparece así como un gesto de afinidad estratégica más que como una agenda programática concreta. En diálogo con Sputnik, el sociólogo y analista Pablo Cano aportó que “fue el pionero de esta oleada” y que hoy “ya no está solo como al asumir”, aunque la reunión también debe leerse con cautela porque “no hay instrumentos de integración regional que permitan desplegar liderazgo”. Ambos coincidieron en que el impacto inmediato es político-comunicacional. Mientras que Cano sostuvo que el efecto está “más en la narrativa que en la conformación de un bloque”, Casteglione apuntó que estos gestos buscan mostrar “orden y respaldo externo” tras elecciones ganadas en contextos de fuerte insatisfacción social. La mirada del norte En el plano regional, el sociólogo fue claro al señalar que “más que Milei, quien gana aliados es Trump”, en virtud de “un mecanismo internacional que responde a los intereses de Washington”. Ambos coincidieron en que el escenario actual excede a los liderazgos locales y responde a una dinámica geopolítica mayor. Cano relativizó la idea de un giro ideológico duradero al afirmar que “son ciclos políticos más que cambios de época”, mientras Casteglione sostuvo que no se trata de una nueva derecha soberana sino de gobiernos “dependientes de centros de poder financiero y estratégico”. En ese marco, la alternancia aparece como respuesta al desgaste previo. Respecto al rol de Milei, Casteglione advirtió que su centralidad puede diluirse “a medida que surjan otros gobiernos amigos de Trump”, y agregó que el presidente argentino “capitaliza una figura de outsider construida discursivamente”. Finalmente, Cano subrayó que “no hay una vocación de construir una referencia latinoamericana de derecha”, mientras Casteglione concluyó que estos proyectos tienen “un impacto inicial fuerte, pero de corto plazo”. El escenario regional, coincidieron, sigue abierto y condicionado por factores externos más que por liderazgos locales.

