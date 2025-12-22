https://noticiaslatam.lat/20251222/rusia-libera-una-localidad-y-destruye-equipos-militares-occidentales-en-la-ultima-jornada-de-1169677583.html
Rusia libera una localidad y destruye equipos militares occidentales en la última jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Vilcha, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio...
2025-12-22T14:51+0000
2025-12-22T14:51+0000
2025-12-22T14:51+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/16/1169676761_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef9799cb3dd74c0e88b1667e6d0ffeea.jpg
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 450 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 235 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 90 militares.Las tropas rusas alcanzaron 2 vehículos blindados HMMWV, un MaxxPro, un obús М777, todos de fabricación estadounidense, un vehículo blindado Senator producido en Canadá, así como un Iveco italiano.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 76 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Vilcha, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas destruyeron equipos militares de EEUU, Canadá e Italia. Kiev perdió unos 1.265 militares en las últimas 24 horas de combates, suman desde el ente.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 450 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 235 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 90 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas, portuarias y de almacenamiento utilizadas por las FFAA de Ucrania, lugares de lanzamiento de drones, así como puestos de mando y puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", destacan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron 2 vehículos blindados HMMWV, un MaxxPro, un obús М777, todos de fabricación estadounidense, un vehículo blindado Senator producido en Canadá, así como un Iveco italiano.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 76 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 104.090 drones, 640 sistemas de misiles antiaéreos, 26.653 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.634 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.082 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 49.742 vehículos militares especiales.
