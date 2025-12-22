https://noticiaslatam.lat/20251222/rusia-libera-una-localidad-y-destruye-equipos-militares-occidentales-en-la-ultima-jornada-de-1169677583.html

Rusia libera una localidad y destruye equipos militares occidentales en la última jornada de combates

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Vilcha, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio... 22.12.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 450 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 235 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 90 militares.Las tropas rusas alcanzaron 2 vehículos blindados HMMWV, un MaxxPro, un obús М777, todos de fabricación estadounidense, un vehículo blindado Senator producido en Canadá, así como un Iveco italiano.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 76 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

