Pemex tiene oportunidades de apostar a proyectos de mayor talante con nuevos contratos mixtos, según medio
La empresa paraestatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó recientemente cinco contratos mixtos, con el propósito de aumentar su producción de gas y... 22.12.2025, Sputnik Mundo
Asimismo, destacó que los contratos podrían ayudar a hacer cambios dentro de Pemex, con el fin de que más firmas busquen convenios con ella.Se pueden "introducir ajustes para detonar el interés de compañías con mayor capacidad técnica y financiera que puedan asociarse con Sener [Secretaría de Energía] y Pemex para acelerar la producción en campos que involucren volúmenes más elevados de hidrocarburos", expuso.¿Esto impacta en su producción?Según El Financiero, los cinco nuevos contratos mixtos no tendrán una gran repercusión en la producción de Pemex, ya que solo aportarían 2% del total de hidrocarburos líquidos entre 2028 y 2030, tomando en cuenta el plan estratégico de la empresa.Y es que este tema ha sido uno de los que mayores problemas ha generado para la petrolera mexicana. En octubre, la producción de la compañía registró un crecimiento significativo, pero todavía está lejos de cumplir los niveles planteados en su Plan Estratégico 2025-2035, según cifras dadas a conocer por el diario local El Economista.La empresa estatal mexicana reportó una elaboración total de 1.039 millones de barriles diarios (b/d), equivalente a un aumento anual del 32%. Si se consideran únicamente gasolinas, diésel, turbosina y combustóleo, Pemex alcanzó una producción de 863.749 b/d, volumen que se mantiene por debajo del estimado de 929.000 proyectado para 2025.En una entrevista previa con Sputnik, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), 'think tank' de la UNAM, Ignacio Martínez Cortés, resaltó que la única manera de mejorar estas cifras es con un cambio integral."Lo mejor que se puede hacer es formular proyectos para una reestructura desde adentro a la petrolera, esto tomando en consideración la enorme oportunidad que tiene con las refinerías, como la de Dos Bocas", comentó.
La empresa paraestatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó recientemente cinco contratos mixtos, con el propósito de aumentar su producción de gas y crudo. No obstante, esto puede abrirle aún más las puertas en el mercado de energéticos, según el diario local 'El Financiero'.

"El desempeño de estos proyectos será clave para evaluar si la modalidad contractual que promueve el Gobierno puede escalarse a proyectos más grandes", refirió el medio.

Asimismo, destacó que los contratos podrían ayudar a hacer cambios dentro de Pemex, con el fin de que más firmas busquen convenios con ella.
Se pueden "introducir ajustes para detonar el interés de compañías con mayor capacidad técnica y financiera que puedan asociarse con Sener [Secretaría de Energía] y Pemex para acelerar la producción en campos que involucren volúmenes más elevados de hidrocarburos", expuso.
¿Esto impacta en su producción?

Según El Financiero, los cinco nuevos contratos mixtos no tendrán una gran repercusión en la producción de Pemex, ya que solo aportarían 2% del total de hidrocarburos líquidos entre 2028 y 2030, tomando en cuenta el plan estratégico de la empresa.
Y es que este tema ha sido uno de los que mayores problemas ha generado para la petrolera mexicana.
En octubre, la producción de la compañía registró un crecimiento significativo, pero todavía está lejos de cumplir los niveles planteados en su Plan Estratégico 2025-2035, según cifras dadas a conocer por el diario local El Economista.
La empresa estatal mexicana reportó una elaboración total de 1.039 millones de barriles diarios (b/d), equivalente a un aumento anual del 32%.
Si se consideran únicamente gasolinas, diésel, turbosina y combustóleo, Pemex alcanzó una producción de 863.749 b/d, volumen que se mantiene por debajo del estimado de 929.000 proyectado para 2025.
En una entrevista previa con Sputnik, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), 'think tank' de la UNAM, Ignacio Martínez Cortés, resaltó que la única manera de mejorar estas cifras es con un cambio integral.
"Lo mejor que se puede hacer es formular proyectos para una reestructura desde adentro a la petrolera, esto tomando en consideración la enorme oportunidad que tiene con las refinerías, como la de Dos Bocas", comentó.
