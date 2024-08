https://noticiaslatam.lat/20240828/pemex-necesita-una-restructura-desde-adentro-para-aumentar-su-productividad-1157094304.html

Pemex necesita "una reestructura desde adentro" para aumentar su productividad

Pemex necesita "una reestructura desde adentro" para aumentar su productividad

28.08.2024

A la par, el especialista considera que es relevante tener claridad sobre el programa que presente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana para establecer, entre varias directrices, el precio internacional del crudo."Ahora que conozcamos el Paquete Económico para 2025, que se presenta el 15 de octubre, sabremos en qué nivel estará el precio del barril de crudo, lo cual será muy importante para Pemex, que podría establecerse entre 60 y 70 dólares, esto cuidando la parte referente de que, en el mediano plazo, no se estima un evento internacional que pudiera sacudir [a la compañía]", agrega.En este sentido, en una charla para este medio, el doctor en estudios económicos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) Jenner Torrez Vázquez, destaca que, además del impulso a las refinerías, también Pemex debe gestionar su deuda de mejor manera que, hasta el momento, asciende a 99.392 millones de dólares.De igual manera, "habría que aumentar la capacidad de refinación, no solo mejorar las ya existentes, sino crear una nueva infraestructura que permita alcanzar la soberanía energética. Además, se requiere tener presente la agenda de transición hacia las energías limpias y generar las condiciones para que no solo el Estado invierta en este sector, sino que lo hagan otras empresas", precisa.El estado actual de PemexEn una entrevista previa con Sputnik, el profesor de economía del Tecnológico de Monterrey, Francisco Rueda, indicó que la petrolera mexicana está en una situación crítica."Pemex es un polvorín, en el sentido de que parece ser que la empresa cada vez está peor y no se hace ningún cambio. Esto también le ha generado problemas y causado que se incrementen los costos de capital y que no se aumente sus flujos de efectivo e ingresos", expresó.Ejemplo de esta situación es que en febrero de este año, la agencia Moody's recortó la nota de la compañía desde B1 a B3 con perspectiva negativa, debido a varias circunstancias, entre ellas, las mayores necesidades de liquidez que enfrenta.Pemex "enfrentará mayores riesgos de negocio al continuar ampliando su capacidad de refinación y al tratar de incrementar su producción", expuso Moody's en un comunicado.En este mismo sentido, Torrez Vázquez explica que el Estado debe poner mayor atención en Pemex no solo por su compleja situación, sino por el papel que representa para las actividades industriales."Tener el control sobre Pemex nos permite como país, contar con [la batuta] de un insumo importante para la actividad industrial, sobre todo en el marco de un proceso de relocalización como el que se espera, pero también ante la revisión del tratado comercial entre México, Estados unidos y Canadá [T-MEC]", detalla.Mientras tanto, el Gobierno encabezado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha apostado por modernizar las refinerías del país, comprar la instalación de Deer Park, ubicada en Estados Unidos, y construir Dos Bocas, todo con el propósito de alcanzar la autosuficiencia energética.El 4 de enero de este año, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, declaró que, para 2025, se podría alcanzar este fin, al menos en el rubro de las gasolinas, en gran parte por la apertura de la refinería en Tabasco, estado aledaño al Golfo de México.La nueva etapa y sus retosEl 1 de octubre, López Obrador concluirá su mandato e iniciará un nuevo Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. De cara a este momento, la mandataria electa alista su gabinete, legal y ampliado, en el que está incluido el nuevo titular de Pemex.Para esta encomienda, la próxima presidenta de México eligió a Víctor Rodríguez Padilla, quien es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y su línea de investigación se enfoca en economías y política de la energía, de acuerdo con el sitio web del centro educativo al que pertenece.En este sentido, Martínez Cortés apunta que uno de los retos más importantes para el sucesor de Octavio Romero Oropeza al frente de la petrolera es poner en orden las finanzas de la compañía."Además, tiene que dar resultados inmediatos para que Dos Bocas pueda tener una producción que ayude a que la economía ya no dependa de la importación de combustible, en el sentido de que si hay depreciación, no le afecte", expresa.Al respecto, Torrez refiere que la formación técnica y experiencia de Rodríguez Padilla puede delinear una hoja de ruta que se enfoque en mejorar la operatividad de la petrolera nacional.Pero antes, deberá enfrentarse a las negociaciones al interior de la compañía. "Requiere tener la suficiente capacidad política de saber dialogar con todos los agentes que participan, con todos los departamentos de la paraestatal, con el fin que puedan entender la lógica de esta nueva dirección y que no supongan una resistencia para estas nuevas estrategias que vaya a implementar", describe.Los especialistas coinciden en que no todos los desafíos son de corte interno. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se realizarán en noviembre, así como los conflictos geopolíticos como el que ocurre en la Franja de Gaza, las decisiones que tome la OPEP y los movimientos de la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) podrían afectar a Pemex."Pero lo más importante, sin duda, será como el nuevo director diseñe el esquema financiero [de la petrolera]. Ahí sabremos de qué está hecho porque una cosa es la formulación de proyectos, y otra es el entendimiento de [los recursos presupuestales] para poder operar esta importante entidad el país", concluye el coordinador de LACEN.

