"Nos quitaron todo nuestro petróleo": Trump aumenta su presión contra Venezuela

"No vamos a dejar que nadie que no deba pasar por ahí pase. Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo... y lo queremos de vuelta", sostuvo.
"Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas", agregó el republicano a medios de comunicación.
.@POTUS on the Naval blockade on Venezuela: "We're not gonna let anybody going through that shouldn't be going through. They took all of our energy rights—they took all of our oil from not that long ago... they illegally took it." pic.twitter.com/vzHLBEyctP
Las declaraciones del mandatario estadounidense se dan horas antes de que pronuncie un mensaje a la nación, el cual, según la prensa de la Casa Blanca, enumerara los logros de sus primeros 11 meses de Gobierno.
"Creo que el mensaje de esta noche es que heredamos un desastre. Hemos hecho un gran trabajo y seguimos haciéndolo, y nuestro país será más fuerte que nunca muy pronto", complementó Trump.
El 15 de diciembre, el presidente Donald Trump ordenó un "bloqueo total y completo" de todos los "buques petroleros sancionados" que entren y salgan de Venezuela y reiteró que ha designado al Gobierno de Nicolás Maduro como "organización terrorista extranjera".
"Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás desplegada en la historia de Sudamérica", escribió Trump en su red Truth Social.
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró paralelamente que EEUU "creó" la industria petrolera venezolana y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como "el mayor robo" en la historia estadounidense.
"El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense", dijo Miller en X.
"Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas", agregó.
La respuesta de Caracas ha sido contundente. A través de su Cancillería, repudió la "grotesca amenaza" de Washington y afirmó que no volverá a ser colonia de ningún imperio.
"Su verdadera intención, que ha sido denunciada por Venezuela y por el pueblo de EEUU en grandes manifestaciones, fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones", advirtió el Gobierno de Maduro.
Además, aseguró que el país "defenderá sus derechos al libre comercio, navegabilidad, al libre desarrollo, a la soberanía y a la independencia nacional" y "jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno".
Además, el mandatario venezolano Nicolás Maduro denunció ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, las recientes amenazas de la Casa Blanca, en las que el republicano señaló que el petróleo y los recursos naturales venezolanos le pertenecían a Washington.
"El presidente Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz", dice el comunicado compartido por la Cancillería de Venezuela.
