"Nos quitaron todo nuestro petróleo": Trump aumenta su presión contra Venezuela

"Nos quitaron todo nuestro petróleo": Trump aumenta su presión contra Venezuela

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que el país sudamericano "tomó ilegalmente" el petróleo que, según él, es propiedad de Washington, razón por la... 17.12.2025, Sputnik Mundo

"No vamos a dejar que nadie que no deba pasar por ahí pase. Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo... y lo queremos de vuelta", sostuvo. Las declaraciones del mandatario estadounidense se dan horas antes de que pronuncie un mensaje a la nación, el cual, según la prensa de la Casa Blanca, enumerara los logros de sus primeros 11 meses de Gobierno. "Creo que el mensaje de esta noche es que heredamos un desastre. Hemos hecho un gran trabajo y seguimos haciéndolo, y nuestro país será más fuerte que nunca muy pronto", complementó Trump. El 15 de diciembre, el presidente Donald Trump ordenó un "bloqueo total y completo" de todos los "buques petroleros sancionados" que entren y salgan de Venezuela y reiteró que ha designado al Gobierno de Nicolás Maduro como "organización terrorista extranjera". El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró paralelamente que EEUU "creó" la industria petrolera venezolana y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como "el mayor robo" en la historia estadounidense."Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas", agregó. ¿Qué dicen desde Miraflores?La respuesta de Caracas ha sido contundente. A través de su Cancillería, repudió la "grotesca amenaza" de Washington y afirmó que no volverá a ser colonia de ningún imperio.Además, aseguró que el país "defenderá sus derechos al libre comercio, navegabilidad, al libre desarrollo, a la soberanía y a la independencia nacional" y "jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno".Además, el mandatario venezolano Nicolás Maduro denunció ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, las recientes amenazas de la Casa Blanca, en las que el republicano señaló que el petróleo y los recursos naturales venezolanos le pertenecían a Washington."El presidente Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz", dice el comunicado compartido por la Cancillería de Venezuela.

