Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251218/destruccion-de-los-derechos-el-sindicalismo-sale-a-las-calles-contra-la-reforma-laboral-de-milei-1169560616.html
"Destrucción de los derechos": el sindicalismo sale a las calles contra la reforma laboral de Milei
"Destrucción de los derechos": el sindicalismo sale a las calles contra la reforma laboral de Milei
Sputnik Mundo
Los gremios unidos en la Confederación General del Trabajo confluyeron en una protesta en la Plaza de Mayo para manifestarse en contra de la Ley de... 18.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-18T23:30+0000
2025-12-18T23:30+0000
américa latina
💬 opinión y análisis
política
javier milei
buenos aires
confederación general del trabajo (cgt)
mercado laboral
argentina
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/12/1169560081_21:42:1228:721_1920x0_80_0_0_4bbc7b5d3647ae75d3bc47a29100f2ef.jpg
El sindicalismo argentino salió a las calles de Buenos Aires para protestar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei. Miles de afiliados a gremios congregados en la Confederación General del Trabajo (CGT) marcharon hacia la emblemática Plaza de Mayo para intentar frenar la iniciativa, enviada por el Ejecutivo al Congreso.La convocatoria, a la que se plegaron movimientos sociales y gremios congregados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), constituyó la cuarta acción callejera contra Milei desde su asunción en 2023, pero la primera ante la tentativa del oficialismo para modificar ampliamente la Ley de Contrato de Trabajo.La protesta apunta contra elementos sensibles de la reforma impulsada por la Casa Rosada, como las regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, el establecimiento de la prioridad de los convenios por empresa, la disminución del costo de las indemnizaciones y el límite a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, entre otros elementos.En ese marco, el gremialismo advirtió al Gobierno por una posible huelga nacional. Durante su discurso, Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT sostuvo que "si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional".Además de trabajadores agremiados y referentes sociales, también se hicieron presentes dirigentes opositores tanto del peronismo como de la izquierda. ¿El fin de una lucha?En similar sintonía se expresó el exministro de Trabajo Carlos Tomada. Consultado por este medio, el dirigente sostuvo que "los trabajadores salieron a las calles para defender sus derechos, porque la reforma laboral tiene como objetivo terminar con una historia de lucha del movimiento obrero".Si bien la CGT nuclea principalmente a los gremios más tradicionales del país, los representantes de organizaciones populares y trabajadores informales también se hicieron presentes. En diálogo con Sputnik, la dirigente social y diputada nacional Natalia Zaracho declaró: "soy una de las convencidas de que tenemos una deuda con los trabajadores del siglo XXI, pero ahora hay que votar en contra".La movilización llega en un escenario complejo para el gremialismo, habida cuenta del clima favorable que se abre para el Gobierno de Milei en el Congreso, donde ha robustecido su peso parlamentario tras casi triplicar su cantidad de diputados (de 37 a 95) y de senadores (de seis a 19). Con ese mismo impulso, el oficialismo logró sancionar el Presupuesto 2026 en la Cámara Baja.Además, la necesidad de una reforma laboral haya consenso en una porción significativa de la opinión pública, en el país que registra un 42% de informalidad laboral. De acuerdo a la consultora DC, el 60% de los argentinos estaría de acuerdo en una actualización de la legislación. No obstante, el estudio fue realizado antes de la publicación del proyecto oficialista.
https://noticiaslatam.lat/20251209/caida-de-la-pobreza-en-argentina-se-debe-a-la-comparacion-con-un-momento-de-excesiva-crisis-dice-1169225137.html
buenos aires
argentina
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Juan Lehmann
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg
Juan Lehmann
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/12/1169560081_163:54:1052:721_1920x0_80_0_0_645a00fec92892510de76d6c567089e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
💬 opinión y análisis, política, javier milei, buenos aires, confederación general del trabajo (cgt), mercado laboral, argentina
💬 opinión y análisis, política, javier milei, buenos aires, confederación general del trabajo (cgt), mercado laboral, argentina

"Destrucción de los derechos": el sindicalismo sale a las calles contra la reforma laboral de Milei

23:30 GMT 18.12.2025
© Sputnik / Juan LehmannManifestación sindicalista en Buenos Aires, Argentina.
Manifestación sindicalista en Buenos Aires, Argentina. - Sputnik Mundo, 1920, 18.12.2025
© Sputnik / Juan Lehmann
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Juan Lehmann
Desde Argentina
Todos los artículos
Los gremios unidos en la Confederación General del Trabajo confluyeron en una protesta en la Plaza de Mayo para manifestarse en contra de la Ley de Modernización Laboral, impulsada por el Gobierno. "Tenemos una deuda con los trabajadores del siglo XXI, pero ahora hay que votar en contra", dijo a Sputnik una diputada.
El sindicalismo argentino salió a las calles de Buenos Aires para protestar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei. Miles de afiliados a gremios congregados en la Confederación General del Trabajo (CGT) marcharon hacia la emblemática Plaza de Mayo para intentar frenar la iniciativa, enviada por el Ejecutivo al Congreso.
La convocatoria, a la que se plegaron movimientos sociales y gremios congregados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), constituyó la cuarta acción callejera contra Milei desde su asunción en 2023, pero la primera ante la tentativa del oficialismo para modificar ampliamente la Ley de Contrato de Trabajo.
La protesta apunta contra elementos sensibles de la reforma impulsada por la Casa Rosada, como las regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, el establecimiento de la prioridad de los convenios por empresa, la disminución del costo de las indemnizaciones y el límite a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, entre otros elementos.
En ese marco, el gremialismo advirtió al Gobierno por una posible huelga nacional. Durante su discurso, Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT sostuvo que "si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional".
Además de trabajadores agremiados y referentes sociales, también se hicieron presentes dirigentes opositores tanto del peronismo como de la izquierda.
"Es una convocatoria multitudinaria que expresa lo que siente el pueblo: que este proyecto es una destrucción de los derechos de los trabajadores para favorecer a las grandes empresas", dijo a Sputnik Jorge Taiana, diputado nacional de Unión por la Patria y excanciller.

¿El fin de una lucha?

En similar sintonía se expresó el exministro de Trabajo Carlos Tomada. Consultado por este medio, el dirigente sostuvo que "los trabajadores salieron a las calles para defender sus derechos, porque la reforma laboral tiene como objetivo terminar con una historia de lucha del movimiento obrero".
Si bien la CGT nuclea principalmente a los gremios más tradicionales del país, los representantes de organizaciones populares y trabajadores informales también se hicieron presentes.
En diálogo con Sputnik, la dirigente social y diputada nacional Natalia Zaracho declaró: "soy una de las convencidas de que tenemos una deuda con los trabajadores del siglo XXI, pero ahora hay que votar en contra".
La pobreza en Argentina llega a su nivel más bajo desde 2018, refiere estudio - Sputnik Mundo, 1920, 09.12.2025
América Latina
Caída de la pobreza en Argentina se debe a la comparación "con un momento de excesiva crisis", dice experto
9 de diciembre, 02:54 GMT
La movilización llega en un escenario complejo para el gremialismo, habida cuenta del clima favorable que se abre para el Gobierno de Milei en el Congreso, donde ha robustecido su peso parlamentario tras casi triplicar su cantidad de diputados (de 37 a 95) y de senadores (de seis a 19).
Con ese mismo impulso, el oficialismo logró sancionar el Presupuesto 2026 en la Cámara Baja.
Además, la necesidad de una reforma laboral haya consenso en una porción significativa de la opinión pública, en el país que registra un 42% de informalidad laboral. De acuerdo a la consultora DC, el 60% de los argentinos estaría de acuerdo en una actualización de la legislación. No obstante, el estudio fue realizado antes de la publicación del proyecto oficialista.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала