Caída de la pobreza en Argentina se debe a la comparación "con un momento de excesiva crisis", dice experto

Un informe confeccionado por la universidad más prestigiosa en la materia marcó que el indicador de pobreza cayó al 36,3%.

Argentina registró una fuerte caída de la pobreza que derrumbó la cifra a su nivel más bajo desde 2018. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) —una de las entidades más renombradas a nivel nacional—, el indicador bajó al 36,3% en el tercer trimestre, contrarrestando el profundo deterioro respecto al año previo, basado en la persistente caída de la inflación que el presidente Javier Milei planteó como objetivo central de su Gobierno.El informe resaltó que la indigencia —pobreza extrema— también retrocedió con fuerza hasta el 6,8%, constituyendo una caída de más de 10 puntos respecto a principios del año previo. El alivio se ve reforzado por el impacto de las transferencias sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que el Ejecutivo decidió aumentar ampliamente por encima de la inflación para contrarrestar los efectos del ajuste "con motosierra" desplegado.Sin embargo, el mismo estudio advirtió que la baja podría ser considerablemente menor a los datos oficiales informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Según precisó, nada menos que el 60% de la caída informada se explica por un "efecto estadístico" derivado de una mejora abrupta en la inflación, lo cual llevó a que los ingresos informados por la población quedaran menos "desfasados" respecto a los precios, reduciendo las tasas de pobreza e indigencia sin una mejora sustancial de fondo.El organismo académico también cuestionó que la canasta básica de bienes que derivan en la "línea de pobreza" fue calculada en 2005, con patrones de consumo marcadamente diferentes a los actuales. De actualizarse la medición, la pobreza mostraría una disminución más lenta.El informe muestra además un entramado social segmentado. Un tercio de la población mantiene estabilidad, mientras la clase media aspira a recuperarse tras dos años de retrocesos. El tercio inferior permanece atrapado en empleos precarios y pobreza crónica, un fenómeno que persiste incluso en ciclos de crecimiento económico.Aunque el "estrés financiero" sufrido por los hogares retrocedió considerablemente —en virtud de la estabilidad macroeconómica lograda en los hogares— la percepción de alivio es débil: sólo uno de cada 10 entrevistados declaró tener capacidad de ahorro y los indicadores de bienestar subjetivo siguen deteriorados.La UCA concluyó que la caída en la pobreza luce incontrastable, pero sobredimensionada, y advirtió que Argentina aún sigue lejos de perforar los pisos estructurales de exclusión. Sin un crecimiento que genere empleo formal y refuerce la movilidad social, la recuperación podría ser transitoria. De hecho, sin programas sociales, la pobreza escalaría al 42% y la indigencia superaría el 14%.Una mejora tangible pero exagerada"Sí, por supuesto que hay menos pobres", respondió categóricamente a Sputnik el sociólogo Eduardo Donza, integrante del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. El experto aclaró que la mejora en el indicador se debe a que "comparamos con un momento de excesiva crisis", y a que "la canasta que se utiliza es de hace 20 años, lo que subestima el peso actual de servicios y gastos fijos", que si se consideraran darían un número marcadamente mayor.Consultado por este medio, el sociólogo e investigador Martín Maldonado destacó el impacto decisivo del control inflacionario a la hora de reducir la pobreza. "El indicador se vuelve loco cuando los precios de los alimentos suben o bajan mucho, pero hay que remarcar que la desaceleración reciente movió a muchas familias apenas por encima del umbral sin alterar su situación real", apuntó.Al respecto, Donza apuntó que "cuando la inflación es del 6 o 7% mensual, perdemos capacidad de compra todos los meses. Por eso lo que vemos no es que se haya derrumbado la pobreza, sino que se estabilizaron los precios relativos". La recuperación es, por ahora, más nominal que material.Ambos remarcaron que el núcleo duro no se movió. Donza insiste en que "36% sigue siendo un valor extremadamente elevado". Maldonado advirtió que "la pobreza estructural ronda el 30% y no se perfora sin políticas sostenidas". La baja reciente, coinciden, combina estabilización y método, pero no transformación de fondo.El problema estructuralEl ajuste metodológico también influyó. Donza explica que "el INDEC modificó el cuestionario y mejoró la captación de ingresos", lo que reduce artificialmente la pobreza. Maldonado complementa: "En estadística importa usar siempre la misma balanza, pero la pobreza cambió su naturaleza". El método quedó atrasado ante una realidad más compleja.El desafío luce estructural. Donza insistió en que "sin mejorar la infraestructura productiva, siempre discutiremos si bajó un poquito o subió un poquito". Maldonado coincidió al señalar que "las herramientas clásicas están viejas y no responden a las nuevas pobrezas". La inestabilidad del empleo informal —que hoy alcanza al 42% de los trabajadores— impide convertir la mejora coyuntural en progreso durable.

