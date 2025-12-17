https://noticiaslatam.lat/20251217/su-intencion-fue-siempre-apropiarse-del-petroleo-venezuela-responde-a-amenazas-eeuu-1169498948.html

"Su intención fue siempre apropiarse del petróleo": Venezuela responde a amenazas EEUU

Caracas repudió la "grotesca amenaza" de Washington y afirmó que no volverá a ser colonia de ningún imperio, luego de que el presidente Donald Trump ordenara... 17.12.2025, Sputnik Mundo

Además, afirmó que el país "defenderá sus derechos al libre comercio, navegabilidad, al libre desarrollo, a la soberanía y a la independencia nacional" y "jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno".El Gobierno venezolano también señaló que el presidente Donald Trump "pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria". Horas antes, Trump informó que había designado al Gobierno de Nicolás Maduro como "organización terrorista extranjera", por lo cual ordenó el "bloqueo total y completo" de todos los "buques petroleros sancionados" que entren y salgan de Venezuela."Esto sólo irá a más, y el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a los Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", agregó el mandatario norteamericano. En ese sentido, Caracas consideró una "amenaza temeraria y grave" el hecho de que la Casa Blanca asuma que asume que "el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad". El anuncio de Trump se da en medio de un gran despliegue aéreo y naval estadounidense en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el pretexto de la "lucha contra el narcotráfico".En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas de EEUU han llevado a cabo múltiples ataques contra pequeñas embarcaciones que, según el Pentágono, transportaban drogas hacia territorio estadounidense, algo que no ha podido comprobar la Administración Trump. Washington afirma —también sin pruebas— que estas sustancias ilícitas, en su mayoría, procedían de Venezuela, aunque también ha mencionado a Colombia.Las acciones militares de EEUU en el Caribe y en el Pacífico oriental no han sentado bien en varios países latinoamericanos. Colombia, Brasil, México, Cuba y Chile han sido algunas de las naciones que han expresado su rechazo a este despliegue, al que consideran un peligro para una zona de paz como América Latina, según lo establecido en varios tratados internacionales.Caracas ha dicho en reiteradas ocasiones que la presión de Washington tiene el objetivo de que EEUU se apodere de los recursos petroleros venezolanos y que ocurra un cambio de Gobierno en Miraflores para deponer al presidente Nicolás Maduro.

