EEUU designa al Gobierno de Nicolás Maduro como "organización terrorista extranjera"

El presidente estadounidense Donald Trump informó que ha designado al Gobierno de Nicolás Maduro como 'organización terrorista extranjera', por lo cual ordenó el 'bloqueo total y completo' de todos los 'buques petroleros sancionados' que entren y salgan de Venezuela.
"Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás desplegada en la historia de Sudamérica", escribió Trump en su red Truth Social.
"Esto sólo irá a más, y el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a los Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", agregó el mandatario republicano.
El anuncio de Trump se da en medio de un gran despliegue aéreo y naval estadounidense en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el pretexto de la "lucha contra el narcotráfico".
En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas de EEUU han llevado a cabo múltiples ataques contra pequeñas embarcaciones que, según el Pentágono, transportaban drogas hacia territorio estadounidense, algo que no ha podido comprobar la Administración Trump. Washington afirma —también sin pruebas— que estas sustancias ilícitas, en su mayoría, procedían de Venezuela, aunque también ha mencionado a Colombia.
Las acciones militares de EEUU en el Caribe y en el Pacífico oriental no han sentado bien en varios países latinoamericanos. Colombia, Brasil, México, Cuba y Chile han sido algunas de las naciones que han expresado su rechazo a este despliegue, al que consideran un peligro para una zona de paz como América Latina, según lo establecido en varios tratados internacionales.
Caracas ha dicho en reiteradas ocasiones que la presión de Washington tiene el objetivo de que EEUU se apodere de los recursos petroleros venezolanos y que ocurra un cambio de Gobierno en Miraflores para deponer al presidente Nicolás Maduro.
¿Quién se opone en el Capitolio?
Mientras tanto, en el Congreso de EEUU, senadores demócratas y algunos republicanos cuestionan a la Administración Trump por los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental. Específicamente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el de Estado, Marco Rubio, fueron interrogados en la Cámara alta previo a una votación que pretende bloquear o amortiguar las acciones militares de Washington contra Venezuela.
En la sesión, Hegseth y Rubio defendieron la estrategia de seguridad de Trump en torno a Venezuela, a la que calificaron como "una misión muy exitosa". Además, dijeron que no harán públicos los videos que les fueron solicitados por senadores sobre los más de 20 ataques y 95 muertos que han dejado los ataques estadounidenses contra embarcaciones en aguas de Sudamérica.
"En consonancia con la política de larga data del Departamento de Guerra, no vamos a divulgar al público un video top secret, completo y sin editar", comento Hegseth a medios.
El 4 de diciembre pasado, los demócratas del Senado de EEUU —junto con el republicano Rand Paul— presentaron una resolución sobre poderes de guerra para impedir que Washington utilice a las Fuerzas Armadas contra Venezuela sin una aprobación previa del Congreso.
"El pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a una guerra interminable con Venezuela sin debate público ni votación", dijo Paul en un comunicado.
En caso de ser aprobada, la resolución ordenaría al presidente Donald Trump que cese el uso de las Fuerzas Armadas "a menos que esté específicamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar".
