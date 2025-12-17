Mundo
Internacional
EEUU amplía veto migratorio a otros siete países y a palestinos
internacional
política
seguridad
donald trump
eeuu
siria
palestina
🌎 américa
américa del norte
De acuerdo con un mensaje difundido por el Gobierno estadounidense en redes sociales, la decisión responde a la necesidad de "proteger la seguridad de Estados Unidos", en línea con la postura del mandatario de endurecer las políticas migratorias y de control fronterizo.La Casa Blanca añadió que la medida también busca impedir el ingreso de extranjeros que "socaven o desestabilicen la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales" del país norteamericano.Además de Siria y Palestina, la prohibición total de viajes incluye a ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sierra Leona y Sudán del Sur, en África, así como Laos, en el sudeste asiático, países que figuran entre los de menor desarrollo económico a nivel global.La ampliación del veto refuerza la línea dura del actual Gobierno estadounidense en materia migratoria y de seguridad nacional, una de las banderas centrales del mandato de Trump.
eeuu
siria
palestina
🌎 américa
américa del norte
EEUU amplía veto migratorio a otros siete países y a palestinos

06:34 GMT 17.12.2025
El presidente de EEUU, Donald Trump, amplió la prohibición de viajes al país norteamericano para ciudadanos de otras siete naciones y para titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina.
De acuerdo con un mensaje difundido por el Gobierno estadounidense en redes sociales, la decisión responde a la necesidad de "proteger la seguridad de Estados Unidos", en línea con la postura del mandatario de endurecer las políticas migratorias y de control fronterizo.
La Casa Blanca añadió que la medida también busca impedir el ingreso de extranjeros que "socaven o desestabilicen la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales" del país norteamericano.
EEUU suspende solicitudes de residencia y ciudadanía para ciudadanos casi 20 países - Sputnik Mundo, 1920, 03.12.2025
Internacional
EEUU suspende solicitudes de residencia y ciudadanía para ciudadanos casi 20 países
3 de diciembre, 19:41 GMT
Además de Siria y Palestina, la prohibición total de viajes incluye a ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sierra Leona y Sudán del Sur, en África, así como Laos, en el sudeste asiático, países que figuran entre los de menor desarrollo económico a nivel global.
La ampliación del veto refuerza la línea dura del actual Gobierno estadounidense en materia migratoria y de seguridad nacional, una de las banderas centrales del mandato de Trump.
