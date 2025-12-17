EEUU amplía veto migratorio a otros siete países y a palestinos

De acuerdo con un mensaje difundido por el Gobierno estadounidense en redes sociales, la decisión responde a la necesidad de "proteger la seguridad de Estados Unidos", en línea con la postura del mandatario de endurecer las políticas migratorias y de control fronterizo.La Casa Blanca añadió que la medida también busca impedir el ingreso de extranjeros que "socaven o desestabilicen la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales" del país norteamericano.Además de Siria y Palestina, la prohibición total de viajes incluye a ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sierra Leona y Sudán del Sur, en África, así como Laos, en el sudeste asiático, países que figuran entre los de menor desarrollo económico a nivel global.La ampliación del veto refuerza la línea dura del actual Gobierno estadounidense en materia migratoria y de seguridad nacional, una de las banderas centrales del mandato de Trump.
El presidente de EEUU, Donald Trump, amplió la prohibición de viajes al país norteamericano para ciudadanos de otras siete naciones y para titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina.
De acuerdo con un mensaje difundido por el Gobierno estadounidense en redes sociales, la decisión responde a la necesidad de "proteger la seguridad de Estados Unidos", en línea con la postura del mandatario de endurecer laspolíticas migratorias y de control fronterizo.
La Casa Blanca añadió que la medida también busca impedir el ingreso de extranjeros que "socaven o desestabilicen la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales" del país norteamericano.
Además de Siria y Palestina, la prohibición total de viajes incluye a ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sierra Leona y Sudán del Sur, en África, así como Laos, en el sudeste asiático, países que figuran entre los de menor desarrollo económico a nivel global.
La ampliación del veto refuerza la línea dura del actual Gobierno estadounidense en materia migratoria y de seguridad nacional, una de las banderas centrales del mandato de Trump.
