EEUU amplía veto migratorio a otros siete países y a palestinos

17.12.2025

De acuerdo con un mensaje difundido por el Gobierno estadounidense en redes sociales, la decisión responde a la necesidad de "proteger la seguridad de Estados Unidos", en línea con la postura del mandatario de endurecer las políticas migratorias y de control fronterizo.La Casa Blanca añadió que la medida también busca impedir el ingreso de extranjeros que "socaven o desestabilicen la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales" del país norteamericano.Además de Siria y Palestina, la prohibición total de viajes incluye a ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sierra Leona y Sudán del Sur, en África, así como Laos, en el sudeste asiático, países que figuran entre los de menor desarrollo económico a nivel global.La ampliación del veto refuerza la línea dura del actual Gobierno estadounidense en materia migratoria y de seguridad nacional, una de las banderas centrales del mandato de Trump.

