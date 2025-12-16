Mundo
Rusia libera una localidad y abate a más de 1.500 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia libera una localidad y abate a más de 1.500 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Novoplatónovka, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, comunican desde el... 16.12.2025, Sputnik Mundo
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 505 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 295 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 180 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa

Rusia libera una localidad y abate a más de 1.500 soldados ucranianos en una jornada de combates

Las FFAA rusas liberaron la localidad de Novoplatónovka, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.520 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 505 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 295 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, una fábrica de montaje y almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 154 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 180 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 103.362 drones, 639 sistemas de misiles antiaéreos, 26.562 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.633 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.948 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 49.167 vehículos militares especiales.

