https://noticiaslatam.lat/20251216/la-revocacion-de-mandato-avanza-en-mexico-a-nivel-local-es-importante-que-la-gente-evalue-a-sus-1169216925.html

La revocación de mandato avanza en México a nivel local: "Es importante que la gente evalúe a sus funcionarios"

La revocación de mandato avanza en México a nivel local: "Es importante que la gente evalúe a sus funcionarios"

Sputnik Mundo

El estado de Oaxaca (suroeste) se prepara para llevar a cabo la revocación de mandato, un referéndum inspirado en la votación realizada durante el Gobierno del... 16.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-16T03:28+0000

2025-12-16T03:28+0000

2025-12-16T03:28+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

oaxaca

méxico

elecciones

claudia sheinbaum

revocación de mandato

política

sociedad

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/04/0a/1124234625_0:34:1600:934_1920x0_80_0_0_647095a3cd37b790b14c184ba90c9382.jpg

Oaxaca está a punto de convertirse en la primera entidad federativa de México en realizar una revocación de mandato a nivel de gobernador, una votación que está proyectada para llevarse a cabo tentativamente entre enero y febrero de 2026. Esta figura de participación fue impulsada y reformada en la legislación estatal en 2023 por el propio gobernador en funciones, el morenista Salomón Jara Cruz, con el objetivo de someter su continuidad al escrutinio popular al cumplirse la mitad de su periodo constitucional.A pesar de que el mecanismo de revocación de mandato se implementó a nivel federal en 2019 y se llevó a cabo en el 2022 con una participación por debajo del 20% y un resultado abrumadoramente a favor del oficialismo, sólo 18 estados de la República mexicana han legislado sobre este tema en sus constituciones y leyes locales; en contraste, al menos 14 estados aún no han cumplido con su obligación de legislar sobre esta figura de participación ciudadana.En el caso de Oaxaca, el mecanismo contemplado se activa únicamente a petición de la ciudadanía, pero requiere que se cumpla un umbral específico de apoyo para su procedencia. La ley local exige que la solicitud sea presentada una vez que ha transcurrido la primera mitad del mandato del gobernador, un plazo que se concretó el 1 de diciembre de 2025. Originalmente, la legislación local de Oaxaca había establecido requisitos considerados excesivos para la procedencia de la solicitud de revocación. Estos incluían la necesidad de reunir un porcentaje general de firmas de la lista nominal de electores, sumado a la exigencia de alcanzar un porcentaje de apoyo en la mitad más uno de los municipios del estado, lo que equivalía a aproximadamente 286 municipios.Sin embargo, dos semanas atrás, la Suprema Corte de Justicia de México intervino para revertir estas condiciones restrictivas mediante una sentencia que resolvió una acción de inconstitucionalidad. El Pleno de la Corte determinó que el requisito de reunir firmas en la mayoría de los municipios obstaculizaba de manera indebida el derecho ciudadano a la participación, una situación agravada por la complejidad municipal inherente a Oaxaca, que es el estado con la mayor división territorial de México y con una pluralidad de sistemas de gobernación municipal, la mayoría regido por normativas indígenas.El gobernador Jara, un ingeniero químico con décadas de trayectoria política ligada a la izquierda —fue diputado del PRD a comienzos de los noventa y militó en Morena desde su fundación— ha dicho que esta acción está directamente inspirada en el ejercicio de revocación de mandato al que se sometió el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022, con el fin de institucionalizar en Oaxaca el principio democrático de que "el pueblo pone y el pueblo quita". "Se fortalece a la democracia"El Consejero Jurídico de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, le dijo a Sputnik que el gobernador Salomón Jara solicitó a su equipo jurídico, inmediatamente tras su asunción el 1 de diciembre de 2022, la elaboración de una iniciativa que integrara la figura de la revocación de mandato a la Constitución local y la creación de una nueva ley estatal. Respecto al proceso actual, Vásquez Sagrero mencionó que el Instituto Electoral recibió aproximadamente 600.000 firmas, y destacó que la validación ya había rebasado las 310.000 firmas, cubriendo el parámetro necesario para convocar a la consulta por lo cual la realización del referendo está asegurado, un ejercicio que dijo "fortalece a la democracia".Consultado por las críticas que estas iniciativas suelen recibir en relación al costo que significan para el erario público, el Consejero Jurídico detalló que el presupuesto que se está analizando en el Congreso para este ejercicio es de más de 90 millones de pesos. No obstante, al considerar un reintegro por economías del órgano electoral de unos 25 millones, el funcionario estimó que el gasto real que deberá cubrir el estado en el proceso será un aproximado de 65 millones de pesos.Vásquez Sagrero le dijo a Sputnik que espera que el precedente abierto en Oaxaca sirva de lección para otros estados, con el objetivo de aprender de esta experiencia y que los futuros ejercicios de participación puedan ser más ágiles, sencillos y económicos. Además, enfatizó que el Gobernador figurará directamente en la papeleta con la pregunta de si se está de acuerdo en revocarle el mandato por pérdida de confianza o si debe culminar su gestión.Respecto al trabajo de la administración morenista, el Consejero afirmó que el gobierno ha laborado constantemente, recorriendo la totalidad de los 570 municipios en dos ocasiones e implementando una forma de gobernar "en el territorio, no en el escritorio", por lo que se mostró confiado de que la ciudadanía votará para que continúe la gestión. Expresó su convicción de que se han obtenido resultados, mencionando obras emblemáticas que se están construyendo —como la muy publicitada "Ciudad de la Salud— y asegurando que están "ocupándose de seguir dando los resultados que el pueblo de Oaxaca está demandando".Un aspecto clave que resaltó fue la congruencia política del Gobernador, pues al tomar posesión, la figura de revocación aún no estaba vigente. El principio de irretroactividad le permitía al Gobernador Jara aducir que no podía ser sometido al proceso, dijo. Sin embargo, Jara "renuncia a esa protección", a pesar de tener asegurados los seis años de mandato porque el gobernador cree que "es importante que la gente evalúe" a sus funcionarios.Vásquez Sagrero dijo a Sputnik que era particularmente simbólico que este ejercicio democrático se dé por primera vez a nivel estatal en Oaxaca dada su historia como un pueblo politizado. El consejero jurídico señaló que la figura de la revocación tiene un arraigo natural en Oaxaca debido a su forma de organización comunitaria. De los 570 municipios, 417 eligen a sus autoridades a través de su propio sistema normativo indígena, sin votar por partidos. En estas comunidades, ya se maneja desde hace varios años la figura de la terminación anticipada de mandato, que es un proceso de revocación a través de asambleas comunitarias, si el líder no ha dado resultado. El hecho de que en 417 municipios ya se practique la terminación anticipada "significa que la sociedad de Oaxaca comprende bien la figura de la revocación", afirmó, siendo la única modificación que ahora tendrán que emitir su voto en una urna.

https://noticiaslatam.lat/20251117/1168586872.html

https://noticiaslatam.lat/20240911/a-toda-velocidad-congreso-de-oaxaca-es-el-primero-en-respaldar-reforma-al-poder-judicial-mexicano-1157442327.html

oaxaca

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

andrés manuel lópez obrador, oaxaca, méxico, elecciones, claudia sheinbaum, revocación de mandato, política, sociedad, 💬 opinión y análisis