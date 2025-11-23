Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251123/el-sector-de-la-vivienda-en-mexico-crecio-un-31-en-2024-segun-cifras-oficiales-1168717815.html
El sector de la vivienda en México creció un 3,1% en 2024, según cifras oficiales
El sector de la vivienda en México creció un 3,1% en 2024, según cifras oficiales
Sputnik Mundo
En términos de valor económico, la cadena productiva de la vivienda alcanzó un monto de un billón 693.000 millones de pesos durante el pasado año, según... 23.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-23T05:32+0000
2025-11-23T05:32+0000
américa latina
méxico
precio de la vivienda
inegi
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/02/1167122775_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6f9c876c815538fffa514d6ad1214ccb.jpg
De acuerdo con las cifras oficiales, el sector tuvo una participación significativa en la economía nacional, representando el 5,4% del producto interno bruto (PIB) total de México.En ese sentido, el informe destaca la velocidad de crecimiento de la vivienda. El crecimiento anual del 3,1% fue notablemente superior al desempeño general de la economía mexicana, ya que representa más del doble de la expansión del 1,3% que registró el PIB total del país.Vale aclarar que el negocio de la vivienda se compone de 84 actividades económicas, que incluyen la edificación propiamente dicha, los servicios inmobiliarios y de alquiler, así como los servicios financieros y de seguros relacionados.En cuanto a la distribución interna del PIB de la vivienda, la mayor parte provino de la producción para uso final propio de los hogares, como la autoconstrucción, la ampliación o el mejoramiento residencial, que aportó el 59,4% del total. La producción destinada al mercado representó el 39,7% y la producción no de mercado fue el 0,9%.Desglosando el valor por componente, el valor de la construcción —asociado directamente con la edificación, ampliación y mejoramiento— concentró la mayor contribución, con el 68% del PIB del sector. Los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles relacionados aportaron el 26,5%, y los servicios financieros y de seguros vinculados participaron con el 4,1%.Finalmente, el sector de la vivienda demostró ser un importante generador de empleo, creando 2 millones 252.000 puestos de trabajo en 2024, lo que equivale al 5,5% del total nacional. Además, el informe del Inegi incluye el concepto de "alquiler imputado" (el valor que el propietario pagaría por su vivienda en renta), el cual, sumado al PIB del sector de la vivienda, elevó el PIB total a 3 billones 580 mil millones de pesos, lo que representa el 11,4% de toda la economía mexicana.
https://noticiaslatam.lat/20251107/1168237984.html
https://noticiaslatam.lat/20250805/1165185658.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/02/1167122775_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a4ed9a405b8c6a91355de6341b3c9181.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, precio de la vivienda, inegi
méxico, precio de la vivienda, inegi

El sector de la vivienda en México creció un 3,1% en 2024, según cifras oficiales

05:32 GMT 23.11.2025
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaLa mitad de la población de México no tiene acceso a una vivienda debido a sus ingresos
La mitad de la población de México no tiene acceso a una vivienda debido a sus ingresos - Sputnik Mundo, 1920, 23.11.2025
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
En términos de valor económico, la cadena productiva de la vivienda alcanzó un monto de un billón 693.000 millones de pesos durante el pasado año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con las cifras oficiales, el sector tuvo una participación significativa en la economía nacional, representando el 5,4% del producto interno bruto (PIB) total de México.

En ese sentido, el informe destaca la velocidad de crecimiento de la vivienda. El crecimiento anual del 3,1% fue notablemente superior al desempeño general de la economía mexicana, ya que representa más del doble de la expansión del 1,3% que registró el PIB total del país.
Vale aclarar que el negocio de la vivienda se compone de 84 actividades económicas, que incluyen la edificación propiamente dicha, los servicios inmobiliarios y de alquiler, así como los servicios financieros y de seguros relacionados.
🪙 La Ciudad de México es la segunda urbe de América Latina con el costo más alto para la compra de vivienda - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2025
La Ciudad de México es la segunda urbe de América Latina con el costo más alto para la compra de vivienda
7 de noviembre, 00:03 GMT
En cuanto a la distribución interna del PIB de la vivienda, la mayor parte provino de la producción para uso final propio de los hogares, como la autoconstrucción, la ampliación o el mejoramiento residencial, que aportó el 59,4% del total. La producción destinada al mercado representó el 39,7% y la producción no de mercado fue el 0,9%.
Desglosando el valor por componente, el valor de la construcción —asociado directamente con la edificación, ampliación y mejoramiento— concentró la mayor contribución, con el 68% del PIB del sector. Los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles relacionados aportaron el 26,5%, y los servicios financieros y de seguros vinculados participaron con el 4,1%.
La CEPAL estima que el PIB de México crecerá 0,3% este 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2025
La CEPAL estima que el PIB de México crecerá 0,3% este 2025
5 de agosto, 22:03 GMT
Finalmente, el sector de la vivienda demostró ser un importante generador de empleo, creando 2 millones 252.000 puestos de trabajo en 2024, lo que equivale al 5,5% del total nacional.

Además, el informe del Inegi incluye el concepto de "alquiler imputado" (el valor que el propietario pagaría por su vivienda en renta), el cual, sumado al PIB del sector de la vivienda, elevó el PIB total a 3 billones 580 mil millones de pesos, lo que representa el 11,4% de toda la economía mexicana.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала