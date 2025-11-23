https://noticiaslatam.lat/20251123/el-sector-de-la-vivienda-en-mexico-crecio-un-31-en-2024-segun-cifras-oficiales-1168717815.html

El sector de la vivienda en México creció un 3,1% en 2024, según cifras oficiales

El sector de la vivienda en México creció un 3,1% en 2024, según cifras oficiales

Sputnik Mundo

23.11.2025

De acuerdo con las cifras oficiales, el sector tuvo una participación significativa en la economía nacional, representando el 5,4% del producto interno bruto (PIB) total de México.En ese sentido, el informe destaca la velocidad de crecimiento de la vivienda. El crecimiento anual del 3,1% fue notablemente superior al desempeño general de la economía mexicana, ya que representa más del doble de la expansión del 1,3% que registró el PIB total del país.Vale aclarar que el negocio de la vivienda se compone de 84 actividades económicas, que incluyen la edificación propiamente dicha, los servicios inmobiliarios y de alquiler, así como los servicios financieros y de seguros relacionados.En cuanto a la distribución interna del PIB de la vivienda, la mayor parte provino de la producción para uso final propio de los hogares, como la autoconstrucción, la ampliación o el mejoramiento residencial, que aportó el 59,4% del total. La producción destinada al mercado representó el 39,7% y la producción no de mercado fue el 0,9%.Desglosando el valor por componente, el valor de la construcción —asociado directamente con la edificación, ampliación y mejoramiento— concentró la mayor contribución, con el 68% del PIB del sector. Los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles relacionados aportaron el 26,5%, y los servicios financieros y de seguros vinculados participaron con el 4,1%.Finalmente, el sector de la vivienda demostró ser un importante generador de empleo, creando 2 millones 252.000 puestos de trabajo en 2024, lo que equivale al 5,5% del total nacional. Además, el informe del Inegi incluye el concepto de "alquiler imputado" (el valor que el propietario pagaría por su vivienda en renta), el cual, sumado al PIB del sector de la vivienda, elevó el PIB total a 3 billones 580 mil millones de pesos, lo que representa el 11,4% de toda la economía mexicana.

méxico

