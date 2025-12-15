https://noticiaslatam.lat/20251215/zelenski-en-apuros-para-eludir-elecciones-en-ucrania-opina-un-analista-1169425896.html
Zelenski en apuros para eludir elecciones en Ucrania, opina un analista
Volodímir Zelenski no está interesado en celebrar elecciones y se esfuerza para garantizar que no acontezcan en un futuro cercano, indicó a Sputnik el experto... 15.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-15T18:01+0000
2025-12-15T18:01+0000
2025-12-15T18:01+0000
internacional
política
seguridad
volodímir zelenski
donald trump
eeuu
ucrania
rusia
🌍 europa
kiev
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0e/1169422532_313:12:1019:409_1920x0_80_0_0_f4bc2eb7ef9f292efe84df7313842ee2.jpg
Según Mijáilov, Zelenski no tiene prácticamente ninguna posibilidad de ganar:En cuanto a las declaraciones de Zelenski sobre la posibilidad de un referendo entre los ucranianos respecto a las cuestiones territoriales, el especialista calificó la idea de muy poco realista, principalmente porque no se ajusta a las demandas de Rusia.Anteriormente, Zelenski anunció su disposición a celebrar elecciones presidenciales, pero solo si se establece un alto el fuego auspiciado por EEUU durante la votación.Rusia, por su parte, ha manifestado en varias ocasiones su disposición a alcanzar la paz, aunque rechaza iniciativas que busquen solo establecer treguas provisionales.
https://noticiaslatam.lat/20251213/1169395451.html
eeuu
ucrania
kiev
política, seguridad, volodímir zelenski, donald trump, eeuu, ucrania, rusia, 🌍 europa, kiev, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
Zelenski en apuros para eludir elecciones en Ucrania, opina un analista
Volodímir Zelenski no está interesado en celebrar elecciones y se esfuerza para garantizar que no acontezcan en un futuro cercano, indicó a Sputnik el experto político, Alexandr Mijáilov.
Según Mijáilov, Zelenski no tiene prácticamente ninguna posibilidad de ganar:
El afán de Zelenski por aferrarse al poder tiene un efecto destructivo
en el proceso de negociación liderado por el presidente de EEUU, Donald Trump.
La única opción realista para el ucraniano es obtener garantías de seguridad personal por parte de sus patrocinadores y luego anunciar su renuncia
.
Básicamente, confía en que Europa lo respalde y fuerce un nuevo enfoque en la Administración Trump, todo para poder retirarse de la escena como un líder invicto y no como un perdedor
.
13 de diciembre, 16:38 GMT
En cuanto a las declaraciones de Zelenski sobre la posibilidad de un referendo entre los ucranianos respecto a las cuestiones territoriales, el especialista calificó la idea de muy poco realista, principalmente porque no se ajusta a las demandas de Rusia.
Anteriormente, Zelenski anunció su disposición a celebrar elecciones presidenciales, pero solo si se establece un alto el fuego auspiciado por EEUU durante la votación.
Rusia, por su parte, ha manifestado en varias ocasiones su disposición a alcanzar la paz, aunque rechaza iniciativas que busquen solo establecer treguas provisionales
.
