https://noticiaslatam.lat/20251215/zelenski-en-apuros-para-eludir-elecciones-en-ucrania-opina-un-analista-1169425896.html

Zelenski en apuros para eludir elecciones en Ucrania, opina un analista

Zelenski en apuros para eludir elecciones en Ucrania, opina un analista

Sputnik Mundo

Volodímir Zelenski no está interesado en celebrar elecciones y se esfuerza para garantizar que no acontezcan en un futuro cercano, indicó a Sputnik el experto... 15.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-15T18:01+0000

2025-12-15T18:01+0000

2025-12-15T18:01+0000

internacional

política

seguridad

volodímir zelenski

donald trump

eeuu

ucrania

rusia

🌍 europa

kiev

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0e/1169422532_313:12:1019:409_1920x0_80_0_0_f4bc2eb7ef9f292efe84df7313842ee2.jpg

Según Mijáilov, Zelenski no tiene prácticamente ninguna posibilidad de ganar:En cuanto a las declaraciones de Zelenski sobre la posibilidad de un referendo entre los ucranianos respecto a las cuestiones territoriales, el especialista calificó la idea de muy poco realista, principalmente porque no se ajusta a las demandas de Rusia.Anteriormente, Zelenski anunció su disposición a celebrar elecciones presidenciales, pero solo si se establece un alto el fuego auspiciado por EEUU durante la votación.Rusia, por su parte, ha manifestado en varias ocasiones su disposición a alcanzar la paz, aunque rechaza iniciativas que busquen solo establecer treguas provisionales.

https://noticiaslatam.lat/20251213/1169395451.html

eeuu

ucrania

kiev

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, volodímir zelenski, donald trump, eeuu, ucrania, rusia, 🌍 europa, kiev, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania