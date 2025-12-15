https://noticiaslatam.lat/20251215/las-garantias-de-que-kiev-no-se-adhiera-a-la-otan-son-objeto-de-un-debate-especial-resaltan-en-el-1169445044.html
Las garantías de que Kiev no se adhiera a la OTAN son objeto de un debate especial, resaltan en el Kremlin
Las garantías de que Kiev no se adhiera a la OTAN son objeto de un debate especial, resaltan en el Kremlin
Sputnik Mundo
Las garantías de que Ucrania no será admitida en la OTAN ameritan una discusión particular en las negociaciones que buscan poner fin a las hostilidades... 15.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-15T13:26+0000
2025-12-15T13:26+0000
2025-12-15T13:26+0000
internacional
política
vladímir putin
dmitri peskov
donald trump
moscú
ucrania
eeuu
otan
kremlin
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0f/1169444225_0:18:1024:594_1920x0_80_0_0_d44eb11d1a6bdedded69402e2631bc66.jpg
Peskov recalcó, que el presidente ruso, Vladímir Putin, está abierto a la paz y a las decisiones serias sobre Ucrania, pero no a trucos para crear treguas temporales."Putin está abierto a la paz, a una paz seria, a las decisiones serias. Y no está abierto en absoluto a ningún tipo de artimañas destinadas a alargar el tiempo y crear pausas temporales artificiales", indicó.Asimismo, destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Administración están trabajando sinceramente para lograr una solución en Ucrania, lo cual Moscú valora mucho. No obstante, agregó que Washington no discute con Moscú en tiempo real las propuestas del acuerdo que se están negociando con Kiev. A la vez, subrayó que Moscú espera que EEUU le presente su visión de una solución pacífica de la crisis ucraniana tras mantener conversaciones con los europeos y los ucranianos.
https://noticiaslatam.lat/20251215/1169441323.html
moscú
ucrania
eeuu
washington
kiev
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0f/1169444225_78:0:989:683_1920x0_80_0_0_2917eac48b443e06b7998ffae1a580dc.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, vladímir putin, dmitri peskov, donald trump, moscú, ucrania, eeuu, otan, kremlin, rusia, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, washington, kiev
política, vladímir putin, dmitri peskov, donald trump, moscú, ucrania, eeuu, otan, kremlin, rusia, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, washington, kiev
Las garantías de que Kiev no se adhiera a la OTAN son objeto de un debate especial, resaltan en el Kremlin
Las garantías de que Ucrania no será admitida en la OTAN ameritan una discusión particular en las negociaciones que buscan poner fin a las hostilidades, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"Esta cuestión es uno de los puntos fundamentales y, por supuesto, requiere una discusión particular frente a las demás", señaló.
Peskov recalcó, que el presidente ruso, Vladímir Putin, está abierto a la paz y a las decisiones serias sobre Ucrania, pero no a trucos para crear treguas temporales.
"Putin está abierto a la paz, a una paz seria, a las decisiones serias. Y no está abierto en absoluto a ningún tipo de artimañas destinadas a alargar el tiempo y crear pausas temporales artificiales", indicó.
Asimismo, destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Administración están trabajando sinceramente para lograr una solución en Ucrania, lo cual Moscú valora mucho.
No obstante, agregó que Washington no discute con Moscú en tiempo real las propuestas del acuerdo que se están negociando con Kiev. A la vez, subrayó que Moscú espera que EEUU le presente su visión de una solución pacífica de la crisis ucraniana tras mantener conversaciones con los europeos y los ucranianos.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.