Las garantías de que Kiev no se adhiera a la OTAN son objeto de un debate especial, resaltan en el Kremlin

Las garantías de que Kiev no se adhiera a la OTAN son objeto de un debate especial, resaltan en el Kremlin

Sputnik Mundo

Las garantías de que Ucrania no será admitida en la OTAN ameritan una discusión particular en las negociaciones que buscan poner fin a las hostilidades

internacional

política

vladímir putin

dmitri peskov

donald trump

moscú

ucrania

eeuu

otan

kremlin

Peskov recalcó, que el presidente ruso, Vladímir Putin, está abierto a la paz y a las decisiones serias sobre Ucrania, pero no a trucos para crear treguas temporales."Putin está abierto a la paz, a una paz seria, a las decisiones serias. Y no está abierto en absoluto a ningún tipo de artimañas destinadas a alargar el tiempo y crear pausas temporales artificiales", indicó.Asimismo, destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Administración están trabajando sinceramente para lograr una solución en Ucrania, lo cual Moscú valora mucho. No obstante, agregó que Washington no discute con Moscú en tiempo real las propuestas del acuerdo que se están negociando con Kiev. A la vez, subrayó que Moscú espera que EEUU le presente su visión de una solución pacífica de la crisis ucraniana tras mantener conversaciones con los europeos y los ucranianos.

moscú

ucrania

eeuu

washington

kiev

2025

Noticias

Sputnik Mundo

