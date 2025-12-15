Rusia libera una localidad y derriba 545 drones ucranianos en una jornada de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Sergey Bobylev/
Síguenos en
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Peschánoye, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas derribaron 545 drones ucranianos, agregan desde la entidad castrense. Kiev perdió hasta 1.480 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 490 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 270 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas para el suministro de armamento occidental a Ucrania, almacenes de municiones y combustible, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 167 zonas", destacan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron 2 vehículos blindados Stryker, 2 HMMWV, 2 vehículos blindados de transporte de tropas M113, un obús M777, así como una estación radar AN/TPQ-36, todos ellos de producción estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó un misil balístico Grom-2, 17 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 545 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 103.182 drones, 639 sistemas de misiles antiaéreos, 26.546 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.631 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.915 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 49.076 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.