"La situación es dramática": el Gobierno español, atenazado por tramas de corrupción y acoso sexual

A los sonoros escándalos de corrupción en el seno del PSOE se une una oleada de denuncias por acoso sexual contra varios de sus cargos medios. La situación... 15.12.2025, Sputnik Mundo

La entrada en la cárcel a finales de noviembre del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su consejero Koldo García días después de que un juez permitiera la excarcelación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras permanecer casi cinco meses en régimen de prisión preventiva, compone la imagen más vistosa de un caso de corrupción cuyas posibles ramificaciones amenazan con hacer tambalear al Ejecutivo de Pedro Sánchez.Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el 12 de diciembre la sede de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación sobre expedientes de contratación pública presuntamente resueltos de forma fraudulenta.Las pesquisas se enmarcan en una investigación de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre contratos públicos presuntamente amañados en varias empresas estratégicas del Estado y que el día anterior condujeron a la detención del expresidente de la compañía pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, de la exmilitante socialista Leire Díez y del socio de Santos Cerdán en la empresa Sevinabar, Antxón Alonso.Pese a que Pedro Sánchez asegura que el caso atiende a un móvil de enriquecimiento personal de las personas implicadas antes que a un fenómeno de corrupción estructural del Partido Socialista, la oposición denuncia que, en realidad, el fondo de la cuestión indica una financiación ilegal del PSOE y que Sánchez debe dimitir o convocar elecciones generales anticipadas. Cascada de casos de acoso sexualEl contexto se ve agravado por la incapacidad del Gobierno español de aprobar unos nuevos presupuestos generales de Estado, pues el país sigue funcionando con los de 2023. El desencuentro permanente con los independentistas catalanes de Junts, uno de los apoyos externos clave del Gobierno de coalición, imposibilita tal empeño.Y en este contexto, en el espacio de unos pocos días, una cascada de denuncias internas por acoso sexual contra diversos altos cargos nacionales y regionales del PSOE añade un factor inesperado de fragilidad a la situación. Francisco Salazar, consejero del presidente Sánchez y miembro de la Ejecutiva Federal del partido, tuvo que dimitir de sus cargos antes de tomar posesión en el puesto de secretario de organización adjunto, al acumular varias denuncias internas por acoso sexual, algunas con detalles escabrosos.El día 11, otro miembro de la Ejecutiva, su secretario de Estudios y Programas, el senador Javier Izquierdo, también dimitió de sus puestos por idénticos motivos. Dirigentes regionales como Antonio Navarro, secretario general del PSOE en la ciudad de Torremolinos, o el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, son otros nombres que se añaden a este cúmulo de escándalos.¿Signos de zozobra?A juicio de Paloma Román, profesora de ciencia política en la facultad homónima de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el goteo constante de casos de corrupción en el seno del PSOE obedece a "dos situaciones que se superponen".Pero, ¿por qué ahora acontece la revelación de estas prácticas de acoso? "Es algo estudiado", diagnostica Román. "Cuando un partido entra en crisis" –explica, "es más probable que se le abran más vías de agua que la inicial, que cunda el desánimo. La percepción de derrota y fin de ciclo acaban abrumando a la organización".Cabe preguntarse cuál es el coste de la situación para el Ejecutivo de Sánchez. Para el historiador y comentarista político José Miguel Villarroya, los casos de acoso sexual pueden hacer "más daño" que la corrupción, la cual Sánchez "puede sortear", anteponiendo que obedece a "casos personales que están siendo perseguidos".De hecho, según todas las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde 2019, la intención de voto para el PSOE de Pedro Sánchez siempre ha sido más alta entre las mujeres que los hombres, alcanzando a veces brechas entre siete y ocho puntos de diferencia.¿Aguantará Sánchez?Aun admitiendo haber "cometido errores", Sánchez defiende la acción de gobierno. "Merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias. Porque a los españoles y españolas, les renta este Gobierno", manifestó el día 14, durante un acto de campaña electoral en Cáceres, donde también se refirió a las declaraciones del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia episcopal, Luis Argüello, que pide resolver la situación mediante una "cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos". "Le digo al Sr. Argüello que hay una cuarta opción y es respetar el resultado electoral, aunque no le guste, y que el tiempo en que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país", contestó Pedro Sánchez en el citado acto."Aunque la situación se hace insostenible, yo tengo muchas dudas de que Pedro Sánchez vaya a convocar elecciones anticipadas. Otra cosa es que los partidos que le están sosteniendo en el Gobierno (no tanto Sumar, porque ellos no van a salirse), le retiren el apoyo y tenga que convocarlas", puntualiza Villarroya.En su opinión, a Sánchez no le queda otra que "mantener prietas las filas" y contener el desánimo interno, pues en estos momentos los militantes del PSOE podrían percibirse a sí mismos "como más enemigos que la oposición".Otro Gobierno más dócil con la OTANLos aprietos del Ejecutivo español suceden en un marco en el que Washington declara en su nueva estrategia de seguridad su predilección en Europa por "fuerzas patrióticas" que, en el caso de España, están en la oposición. Además, el nuevo embajador estadounidense en España, Benjamin Leon, ya se comprometió ante el Senado de EEUU a trabajar en Madrid para "revertir el gran error" de no gastar el 5% del PIB en defensa."La situación es dramática y se puede vislumbrar un fin de ciclo. Lo que no tengo tan claro es que, aunque lo intente (y lo hace), la Administración Trump vaya a propiciar un triunfo de la extrema derecha en España, al menos de momento", afirma Román.

