"Un triunfo para sus defensores": El son cubano ahora es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La práctica del son cubano forma parte, desde esta semana, de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de la Organización de... 14.12.2025, Sputnik Mundo

Sobre el tema, el compositor, arreglista y pianista Manuel Simonet, director de la reconocida orquesta Manolito Simonet y su Trabuco, señaló a Sputnik que esta decisión "representa un privilegio para la música popular cubana, porque casi todo lo que se ha generado se desprende del son, y también para sus intérpretes".Esta resulta una buena oportunidad, indicó, para que instituciones como el Ministerio de Cultura local, los medios de comunicación y los espacios dedicados al consumo de la música valoricen esos ritmos y los conecten con los jóvenes bailadores, compositores e instrumentistas, pues "actualmente existen pocos escenarios para la difusión del patrimonio cultural cubano".En este sentido, Simonet valoró la pertinencia de organizar más festivales, porque "las nuevas generaciones no pueden estar de espaldas a sonoridades como el son, danzón, chachachá y guaracha (...). Esa aproximación puede darse, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande; también los grupos consagrados deberían estar más en coordinación con las escuelas de arte".Fernando Dewar, director del Septeto Santiaguero, comentó a Sputnik que el son es un "género madre, que constituye un árbol del cual se desprenden las ramas y raíces de nuestra música, por tanto, esta declaratoria es un triunfo para los defensores de ese estilo y un reconocimiento a grandes figuras como Miguel Matamoros, Arsenio Rodríguez, Ignacio Piñeiro y Félix Chappottín"."Creemos que también es un logro para su futuro y defensa. Es solamente un paso, pues debemos continuar con su salvaguarda, ponerlo en alto a nivel nacional y foráneo, y extender su disfrute a nivel global. Lo celebramos con beneplácito y orgullo. Debemos recordar también el legado y la obra del músico Adalberto Álvarez, uno de sus principales exponentes", expresó el cantante.Pasos para la declaratoriaEn entrevista para Sputnik, Yurien Heredia Figueras, musicóloga del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana y una de las encargadas de la elaboración del expediente, recordó que en 2012 ese género fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y, "desde entonces, ya se soñaba y se pretendía que llegara a considerarse como patrimonio de la humanidad".Explicó que ese recurso acreditativo está conformado por varios elementos, entre ellos, el formulario, que constituye el hilo conductor, debido a que contiene varias preguntas para ubicar al órgano evaluador acerca de esa expresión músico-danzaria. "Debemos caracterizar y alfabetizar sobre ese estilo, mediante un lenguaje sencillo, pero científico que responda a las pautas de la Unesco", ahondó.De igual manera, incluye un inventario actualizado y exhaustivo que comprende información relacionada con la fabricación y reparación de instrumentos, los bailarines, y los espacios donde se baila, se enseña a tocar o se disfruta del son.Además, "durante ese proceso se realizan talleres de sensibilización para explicar por qué se hace esa candidatura y cuánto pueden apoyar los diferentes actores involucrados o portadores a que llegue esa documentación a buen término", mencionó Heredia Figueras.La compilación contiene, igualmente, fotos actualizadas y audiovisuales. Luego "eso pasa por varias fases y siempre se entrega un año antes de la fecha. En nuestro caso, lo enviamos el 28 de marzo de 2024, tres días antes del cierre de ese ciclo, y entró a evaluación en el año 2025", rememoró la especialista.Asimismo, la experta dijo que esta declaratoria no solamente incluye al son como música y baile, también las prácticas asociadas a los instrumentos, aprendizaje, espacios, festividades y culinaria.Es también un reconocimiento para la sociedad de la mayor de las Antillas que "siente este género como parte ineludible de nuestro ADN, y todo cubano, esté donde esté, siempre que suena un son, se emociona, porque es nuestra identidad. Esta decisión nos da fuerzas para seguir adelante y fortalece las alianzas internacionales", aseveró.¿Cómo salvaguardar el son cubano?En declaraciones a este medio, Indira Fajardo, licenciada en Comunicación Social y presidenta del Instituto Cubano de la Música (ICM), explicó que la confección del expediente comenzó en 2020, y "cuando se presentó, era porque ya teníamos la certeza de que estaba plasmado todo lo que los portadores querían".A su juicio, "el son dentro de la identidad musical cubana es una esencia, es el género que cristalizó esa hibridación entre los ritmos africanos y españoles. Sin dudas, consolidó un modo de hacer, evidenció el sentimiento criollo y simbolizó la raíz del pueblo que es su principal creador, ha permitido que otras culturas sientan y lo tomen prestado para establecer sus propias expresiones".Para la experta, el desafío actual es el impulso de un plan de preservación que involucre a instituciones, portadores y autoridades, e implique su coexistencia con otras expresiones con igual condición y su visibilidad a nivel internacional. "Es decir, no quedarse solo en el entorno del país que lo proclama, existen ahora otras responsabilidades compartidas", agregó.Para la también máster en Gestión del Patrimonio Histórico-Documental de la Música, "hay que cuidarlo y facilitar más espacios para que exista y, de manera natural, continúe como una expresión viva". Para eso, una de las cuestiones fundamentales de esa estrategia de salvaguarda radica en la manera en la que las nuevas generaciones se apropiarán de ese estilo.Entre los retos del ICM, enumeró el desarrollo de mejores políticas e iniciativas para su visibilización, la formación de públicos, la inserción del son en los planes de estudio de la enseñanza artística, y el fomento e inclusión del mismo dentro de los programas musicales en diversidad de escenarios."En un entorno de ciudades creativas de la música, como las tenemos en Santiago de Cuba y en La Habana, el son es un elemento fundamental dentro del sector turístico, porque ya tiene una marca registrada en el mundo y esto va a ayudar a que cada vez más personas se acerquen, lo consuman, lo escuchen y eso puede generar una mayor internacionalización del género", puntualizó.Con la reciente determinación, el son se suma a otras expresiones autóctonas que ya conforman la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, como la rumba, el punto cubano, la tumba francesa, las parrandas del centro de Cuba y el bolero.

2025

