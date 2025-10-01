Orquesta Faílde: más de una década en la defensa del patrimonio sonoro cubano | Video

https://noticiaslatam.lat/20251001/orquesta-failde-mas-de-una-decada-en-la-defensa-del-patrimonio-sonoro-cubano--video-1167048868.html

Orquesta Faílde: más de una década en la defensa del patrimonio sonoro cubano

La Orquesta Faílde, surgida hace 13 años en la occidental provincia de Matanzas, ubicada a 100 kilómetros aproximadamente de La Habana, Cuba

Esta no es la primera vez que la agrupación es una de las aspirantes a los galardones, cuya ceremonia de entrega será en noviembre. Con anterioridad, su disco Faílde con Tumbao resultó nominado en el mismo apartado en 2020 y, en 2023, mereció tal reconocimiento el material Danzoneando.En entrevista con Sputnik, Ethiel Faílde, director de la orquesta y descendiente de Miguel Faílde—conocido como el creador del danzón, baile nacional de la isla—, refirió que la filosofía del grupo es el crecimiento paulatino, el tránsito por un camino firme y sólido, y el acompañamiento de grandes músicos "que pongan su arte y alma en la obra matancera y cubana, la que nosotros defendemos".En este sentido, el álbum Caminando piango piango "viene también a darnos un aliento" y esta decisión de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación "constituye un aliciente y un espaldarazo para continuar creyendo en lo que hacemos; es un privilegio quedar como nominados entre tantos discos que se presentan en esa categoría"."Cuando recibimos la noticia estábamos trabajando. Fue algo muy lindo, sobre todo, por la reacción de esos muchachos que, en su mayoría, todavía estudian en las escuelas de arte. Estamos muy felices y esto, además de reconocer nuestra obra, sirve también para mostrarla al mundo", refirió el joven flautista.Para el músico resulta, además, "una muestra de resiliencia, de que vale la pena todo lo que pasamos en una Cuba como la actual, es un incentivo para luchar, buscar alternativas y soluciones en la conquista y materialización de los sueños".Caminando piango piangoEl nombre del fonograma Caminando piango piango tiene raíces africanas, según comentó Faílde, y constituye, asimismo, "un resumen de esa madurez sonora y conceptual de la filosofía y labor de la agrupación. Es un homenaje a Matanzas, con canciones contemporáneas e inéditas, creadas por la orquesta, y también grandes clásicos de la música cubana".El primero de los nueve temas del disco es ¿Dónde estabas tú?, composición de Ernesto Duarte popularizada por Benny Moré, conocido como el Bárbaro del Ritmo, que cuenta con la colaboración del puertorriqueño Andy Montañez, "un cantante muy importante para la música latina, que ha defendido muchísimo el son cubano y la llamada salsa"."Hasta cierto punto, el álbum es un encuentro de generaciones, voces legendarias y maestros", ya que reúne además a la cantante cubana Omara Portuondo en la interpretación del clásico mexicano La Llorona. "Ella nunca la había grabado y quisimos presentarla a ritmo de danzón, mariachi, montuno y son, una mezcla de diferentes culturas y sonidos", destacó el director de la orquesta.Otra de las invitadas es la cantante guatemalteca Gaby Moreno en el tema Aquellos ojos verdes, escrito por Adolfo Utrera y Nilo Menéndez, en versión de danzón. Si bien Faílde subrayó que el trabajo de la orquesta engloba todos los géneros de la música cubana, aunque, con hincapié en ese estilo "porque nos interesa su legado".Esa diversidad sonora comprende, por ejemplo, una versión en cumbia del célebre tema Yiri Yiri Bon, popularizado por Benny y Celia Cruz, ahora en la voz de la intérprete mexicana Eugenia León. Sumado a ello, el álbum cuenta con un arreglo de Danzón para la Espera, en colaboración con el trovador de la isla, Silvio Rodríguez.Incluye, de igual manera, El inquieto Joseíto, obra de Guillermo Rubalcaba dedicada al promotor cultura y danzonero José Fidel Leonard Viciedo, así como la creación inédita Rumba de esquina a esquina, composición de Pedro Pablo Cruz, que rinde tributo a las mujeres rumberas, "olvidadas por la historia y el machismo y que a nosotros nos interesa muchísimo mostrar".Patrimonio sonoro cubano en la FaíldePara Ethiel Faílde, en la orquesta debe existir esa conexión o sinergia entre lo tradicional, la salvaguarda del patrimonio sonoro cubano y la impronta de las nuevas generaciones.En este sentido, el grupo cuenta en su repertorio con versiones de clásicos como Mambo No. 8, de Dámaso Pérez Prado, o Almendra, de Abelardo Valdés. "Nosotros no tratamos de imitar a nadie, mantenemos nuestro sello. Estamos contaminados con la realidad porque somos gente joven que está viva y camina por estas calles, esa influencia nos llega y la plasmamos en nuestra música".Aunque el grupo interpreta varios géneros nacionales y foráneos, el danzón es su estilo matriz. Faílde confesó que llegó a él primero por el baile a los seis años de edad. "No viene por mi familia, sino por mi profesora Esther que, cuando terminábamos a las cinco de la tarde, movíamos los pupitres del aula y nos poníamos a bailar", recordó."Creo en la riqueza cultural cubana, en lo que nos identifica y me siento orgulloso de ello. En la orquesta siempre hemos defendido el danzón, todos nuestros discos tienen temas de ese estilo. Incluso tenemos un pequeño mini-álbum, con la obra inédita de Miguel Faílde, quien compuso más de 140 danzones, pero la mayoría se perdió", puntualizó.Según contó, lograron rescatar cuatro de esas creaciones, las grabaron y llevaron a las escuelas de arte como parte de la formación de los estudiantes. "Ahora estamos inmersos en el largo proceso de recopilar información y elaborar el expediente para una posible declaratoria del danzón como Patrimonio de la Humanidad".A su juicio, ese género es muestra también de la resistencia de este pueblo porque tiene más de 150 años de historia y continúa vivo. "Ha sabido adaptarse a los cambios en el país, yo pudiera hacer timba o reguetón, pero no me interesa, prefiero defender este estilo y mostrárselo al mundo, porque si está en una vitrina, ahí se va a quedar", destacó Faílde.Si bien existen compositores, bailadores y orquestas que continúan con ese legado en el país, "hay que sumar. Los medios nos pueden ayudar a enseñarle a las personas qué es el danzón, esa mezcla entre lo popular y lo académico, un baile que permite a la pareja enamorarse y conversar, mientras la música suena, y que formó parte, incluso, del proceso de formación de la nacionalidad cubana", finalizó.

cuba

la habana

cuba, la habana, orquesta faílde, danzón