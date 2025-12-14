https://noticiaslatam.lat/20251214/rusia-libera-una-localidad-y-destruye-equipos-militares-de-eeuu-y-croacia-en-una-jornada-de-1169420058.html

Rusia libera una localidad y destruye equipos militares de EEUU y Croacia en una jornada de combates

Las FFAA rusas liberaron la localidad de Varvárovka, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la operación militar especial

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 495 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 150 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 300 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 240 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 290 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

