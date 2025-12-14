Rusia libera una localidad y destruye equipos militares de EEUU y Croacia en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Varvárovka, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.450 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 495 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 150 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 300 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 240 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra depósitos de combustible, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 290 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 102.637 drones, 639 sistemas de misiles antiaéreos, 26.531 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.631 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.891 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 49.012 vehículos militares especiales.
