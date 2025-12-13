El festival de cine documental sobre Rusia concluye en Nicaragua
17:58 GMT 13.12.2025 (actualizado: 18:32 GMT 13.12.2025)
En el Día de la Amistad entre los pueblos de Rusia y Nicaragua, se celebró en el país centroamericano la jornada de clausura del festival internacional de cine documental 'RT.Doc: El Tiempo de Nuestros Héroes'.
"Invitamos al festival RT.Doc: El Tiempo de Nuestros Héroes a regresar el próximo año", declaró desde el escenario el coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía nicaragüense, Daniel Edmundo Ortega Murillo.
Durante los cuatro días del evento se proyectaron nueve documentales sobre Rusia. Las películas dedicadas a los héroes de la operación militar especial en Ucrania generaron el mayor impacto entre los espectadores, de acuerdo con los organizadores del evento.
En el centro de cada obra hay una historia conmovedora, donde detrás de cada plano se revela un destino humano. El ciclo estuvo dedicado a los defensores de la región de Donbás, a los héroes del frente y la retaguardia, así como a voluntarios, médicos, corresponsales de guerra, artistas y músicos.
Además de las proyecciones, el festival incluyó una intensa agenda profesional. De este modo, tuvo lugar el debate La unidad de los pueblos y los países, con la participación de cineastas nicaragüenses, y el equipo de RT impartió clases magistrales para periodistas y documentalistas.
El evento, organizado por la cadena RT con el apoyo del Gobierno nicaragüense, que se llevó del 9 al 12 de diciembre, reunió a documentalistas, corresponsales de guerra, artistas, poetas, músicos y líderes de opinión.