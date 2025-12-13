https://noticiaslatam.lat/20251213/el-festival-de-cine-documental-sobre-rusia-concluye-en-nicaragua-1169393539.html

El festival de cine documental sobre Rusia concluye en Nicaragua

13.12.2025

Durante los cuatro días del evento se proyectaron nueve documentales sobre Rusia. Las películas dedicadas a los héroes de la operación militar especial en Ucrania generaron el mayor impacto entre los espectadores, de acuerdo con los organizadores del evento.En el centro de cada obra hay una historia conmovedora, donde detrás de cada plano se revela un destino humano. El ciclo estuvo dedicado a los defensores de la región de Donbás, a los héroes del frente y la retaguardia, así como a voluntarios, médicos, corresponsales de guerra, artistas y músicos.Además de las proyecciones, el festival incluyó una intensa agenda profesional. De este modo, tuvo lugar el debate La unidad de los pueblos y los países, con la participación de cineastas nicaragüenses, y el equipo de RT impartió clases magistrales para periodistas y documentalistas.El evento, organizado por la cadena RT con el apoyo del Gobierno nicaragüense, que se llevó del 9 al 12 de diciembre, reunió a documentalistas, corresponsales de guerra, artistas, poetas, músicos y líderes de opinión.

