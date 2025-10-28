https://noticiaslatam.lat/20251028/nicaragua-disena-cierra-su-14-edicion-con-proyeccion-internacional-y-nuevas-alianzas-creativas--1167957539.html

Nicaragua Diseña cierra su 14ª edición con proyección internacional y nuevas alianzas creativas

Nicaragua Diseña cierra su 14ª edición con proyección internacional y nuevas alianzas creativas | Video

28.10.2025

"Un espacio integral que promueve el arte"El evento, que se realizó del 24 al 26 de octubre, consolidó a Nicaragua como una plataforma de intercambio creativo en la región, de acuerdo con la directora general de dicha plataforma, Camila Ortega Murillo.En ese sentido, destacó la participación de Vietnam, China y México, que asistieron por primera vez al evento. Esta iniciativa reunió, además, a diseñadores y modelos de Centroamérica, República Dominicana, Panamá, Cuba, Venezuela, Colombia y Surinam.Con la participación de diseñadores, emprendedores y artistas internacionales, Nicaragua Diseña 2025 reafirmó su objetivo de fortalecer la cooperación cultural y de posicionar al diseño nacional en el mapa de la moda regional, según sus organizadores."Superó nuestras expectativas"Durante tres días, más de 60 pasarelas y decenas de emprendimientos creativos se integraron en la muestra, que forma parte del modelo de economía creativa impulsado por este país latinoamericano.Los diseñadores mexicanos Luz María Carrera y Manuel Delgado compartieron su experiencia en el ámbito editorial y del styling de celebridades durante las clases magisteriales inaugurales del encuentro.Carrera, representante de la marca Pineda Covalin, afirmó que el intercambio "superó nuestras expectativas" y valoró el crecimiento del diseño centroamericano.Por su parte, Delgado, especialista en relaciones públicas en el sector de la moda, señaló que la industria "requiere construir emociones a través de las prendas". Además, reconoció el color y la vitalidad del diseño nicaragüense.Desde Vietnam, la diseñadora Hoang Thi Ngoc Dung presentó la colección de la casa creadora Hand Silk, confeccionada con seda artesanal del pueblo de Nam Cao, donde la técnica de tejer a mano se ha preservado por más de cuatro siglos. Su propuesta resaltó la fusión entre tradición textil y diseño contemporáneo.

