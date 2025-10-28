Nicaragua Diseña cierra su 14ª edición con proyección internacional y nuevas alianzas creativas | Video
© Foto : Cortesía de la Presidencia de NicaraguaEdición número 14 de Nicaragua Diseña
© Foto : Cortesía de la Presidencia de Nicaragua
Síguenos en
La decimocuarta edición de Nicaragua Diseña concluyó con una destacada participación de profesionales de la moda de América Latina y Asia en el Centro de Convenciones Olof Palme de Managua, luego de tres días de pasarelas, exhibiciones y espacios de formación para el talento local.
"Un espacio integral que promueve el arte"
El evento, que se realizó del 24 al 26 de octubre, consolidó a Nicaragua como una plataforma de intercambio creativo en la región, de acuerdo con la directora general de dicha plataforma, Camila Ortega Murillo.
"[Nicaragua Diseña] se consolida como un espacio integral que promueve el arte, el diseño y la moda en todas sus expresiones (…) y fortalece nuestros lazos de amistad, porque estos espacios [son] para conectar y para seguir transformando esa creatividad que tenemos en común", expresó Ortega Murillo.
En ese sentido, destacó la participación de Vietnam, China y México, que asistieron por primera vez al evento. Esta iniciativa reunió, además, a diseñadores y modelos de Centroamérica, República Dominicana, Panamá, Cuba, Venezuela, Colombia y Surinam.
🇳🇮👗 Nicaragua Diseña cierra su 14ª edición con proyección internacional y nuevas alianzas creativas— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 28, 2025
La decimocuarta edición de Nicaragua Diseña concluyó con una destacada participación de profesionales de la moda de América Latina y Asia en el Centro de Convenciones Olof Palme… pic.twitter.com/P0WxxTrWUV
Con la participación de diseñadores, emprendedores y artistas internacionales, Nicaragua Diseña 2025 reafirmó su objetivo de fortalecer la cooperación cultural y de posicionar al diseño nacional en el mapa de la moda regional, según sus organizadores.
"Superó nuestras expectativas"
Durante tres días, más de 60 pasarelas y decenas de emprendimientos creativos se integraron en la muestra, que forma parte del modelo de economía creativa impulsado por este país latinoamericano.
Los diseñadores mexicanos Luz María Carrera y Manuel Delgado compartieron su experiencia en el ámbito editorial y del styling de celebridades durante las clases magisteriales inaugurales del encuentro.
13 de octubre, 01:14 GMT
Carrera, representante de la marca Pineda Covalin, afirmó que el intercambio "superó nuestras expectativas" y valoró el crecimiento del diseño centroamericano.
Por su parte, Delgado, especialista en relaciones públicas en el sector de la moda, señaló que la industria "requiere construir emociones a través de las prendas". Además, reconoció el color y la vitalidad del diseño nicaragüense.
Desde Vietnam, la diseñadora Hoang Thi Ngoc Dung presentó la colección de la casa creadora Hand Silk, confeccionada con seda artesanal del pueblo de Nam Cao, donde la técnica de tejer a mano se ha preservado por más de cuatro siglos. Su propuesta resaltó la fusión entre tradición textil y diseño contemporáneo.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.