https://noticiaslatam.lat/20251212/rusia-libera-8-localidades-y-registra-mas-de-9000-bajas-militares-ucranianas-en-una-semana-1169348302.html

Rusia libera 8 localidades y registra más de 9.000 bajas militares ucranianas en una semana

Rusia libera 8 localidades y registra más de 9.000 bajas militares ucranianas en una semana

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la ciudad de Séversk en la república popular de Donetsk, y siete localidades más durante la semana, informan desde el... 12.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-12T11:48+0000

2025-12-12T11:48+0000

2025-12-12T11:48+0000

defensa

rusia

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0c/1169348142_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1adda3d4710016fb23cb14fbe2c13cd8.jpg

Además de Séversk, las tropas rusas tomaron el control de los asentamientos de Limán, Kurílovka, Kúcherovka en la región de Járkov, Chervónoye, Róvnoye en la república popular de Donetsk, Ostápovskoye, en la región de Dnepropetrovsk, y Novodanílovka, en la región de Zaporozhie, se desprende del informe semanal.En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 3.130 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 1.530 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 1.580 en la de la agrupación Este, más de 1.470 en la del grupo Norte, alrededor de 1.095 en la del grupo Sur y hasta 310 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y cinco combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, la infraestructura de combustible, energía y transporte de un aeródromo y puerto utilizados en interés de las FFAA de Ucrania.Asimismo, alcanzaron almacenes y lugares de preparación previa al vuelo y lanzamiento de drones de ataque de largo alcance, depósitos de combustible y equipo técnico militar, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios.En los últimos siete días, las FFAA de Rusia destruyeron cuatro vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples y un sistema de misiles antiaéreos de fuerzas ucranianas.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó un caza Su–27 y 1.756 drones. Además, interceptó cinco misiles guiados de largo alcance Neptun, 27 proyectiles del sistema Himars y tres bombas guiadas. Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada.

https://noticiaslatam.lat/20251212/la-usaid-habria-participado-en-ensayos-farmacologicos-con-la-poblacion-ucraniana-destapa-la-defensa-1169347094.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa