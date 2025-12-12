Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251212/la-usaid-habria-participado-en-ensayos-farmacologicos-con-la-poblacion-ucraniana-destapa-la-defensa-1169347094.html
La USAID habría participado en ensayos farmacológicos con la población ucraniana, destapa la Defensa rusa
La USAID habría participado en ensayos farmacológicos con la población ucraniana, destapa la Defensa rusa
Sputnik Mundo
Así lo indicó el jefe de las fuerzas de protección radiológica, química y biológica de las FFAA rusas, Alexéi Rtishchev. 12.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-12T08:21+0000
2025-12-12T08:21+0000
defensa
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
usaid
donald trump
eeuu
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/04/1160976348_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_d94dfef9f12b7047ab409b3f13bc41e0.jpg
Los hechos relacionados con las actividades del Departamento de Defensa de los EEUU en los laboratorios biológicos ucranianos fueron confirmados en repetidas ocasiones por funcionarios estadounidenses, añadió.Entre ellos figuran el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, y el actual ministro de Salud, Robert Kennedy Jr.
https://noticiaslatam.lat/20251212/ucrania-modelo-la-explosion-de-una-bomba-sucia-en-2023-con-la-participacion-personal-de-yermak-1169345606.html
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/04/1160976348_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e94d150a4e28b93c131e80804159dcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, usaid, donald trump, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, usaid, donald trump, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto

La USAID habría participado en ensayos farmacológicos con la población ucraniana, destapa la Defensa rusa

08:21 GMT 12.12.2025
© AP Photo / Wally SantanaUn marino estadounidense empaqueta suministros de USAID destinados a Myanmar, devastada por el ciclón, en la base de la Fuerza Aérea de Utapao, cerca de la ciudad meridional de Rayong, Tailandia.
Un marino estadounidense empaqueta suministros de USAID destinados a Myanmar, devastada por el ciclón, en la base de la Fuerza Aérea de Utapao, cerca de la ciudad meridional de Rayong, Tailandia. - Sputnik Mundo, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Wally Santana
Síguenos en
Así lo indicó el jefe de las fuerzas de protección radiológica, química y biológica de las FFAA rusas, Alexéi Rtishchev.
"Para garantizar la discreción de este tipo de investigaciones, los contratistas no son organismos militares, sino agencias civiles y organizaciones no gubernamentales. Una de estas organizaciones es la agencia USAID, que fue disuelta por decisión del presidente estadounidense Donald Trump", precisó el funcionario.
Los hechos relacionados con las actividades del Departamento de Defensa de los EEUU en los laboratorios biológicos ucranianos fueron confirmados en repetidas ocasiones por funcionarios estadounidenses, añadió.
Un signo de radiación (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 12.12.2025
Internacional
Servicios ucranianos modelaron la explosión de una "bomba sucia", desvela la Defensa rusa
07:15 GMT
Entre ellos figuran el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, y el actual ministro de Salud, Robert Kennedy Jr.
"En una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson en agosto de 2025, el profesor de química orgánica de la Universidad de Cornell, Dave Collum, confirmó los hechos relativos a los ensayos de productos farmacéuticos en la población ucraniana en 38 laboratorios", enfatizó.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала