La USAID habría participado en ensayos farmacológicos con la población ucraniana, destapa la Defensa rusa

La USAID habría participado en ensayos farmacológicos con la población ucraniana, destapa la Defensa rusa

Así lo indicó el jefe de las fuerzas de protección radiológica, química y biológica de las FFAA rusas, Alexéi Rtishchev. 12.12.2025, Sputnik Mundo

Los hechos relacionados con las actividades del Departamento de Defensa de los EEUU en los laboratorios biológicos ucranianos fueron confirmados en repetidas ocasiones por funcionarios estadounidenses, añadió.Entre ellos figuran el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, y el actual ministro de Salud, Robert Kennedy Jr.

