La USAID habría participado en ensayos farmacológicos con la población ucraniana, destapa la Defensa rusa
© AP Photo / Wally SantanaUn marino estadounidense empaqueta suministros de USAID destinados a Myanmar, devastada por el ciclón, en la base de la Fuerza Aérea de Utapao, cerca de la ciudad meridional de Rayong, Tailandia.
© AP Photo / Wally Santana
Síguenos en
Así lo indicó el jefe de las fuerzas de protección radiológica, química y biológica de las FFAA rusas, Alexéi Rtishchev.
"Para garantizar la discreción de este tipo de investigaciones, los contratistas no son organismos militares, sino agencias civiles y organizaciones no gubernamentales. Una de estas organizaciones es la agencia USAID, que fue disuelta por decisión del presidente estadounidense Donald Trump", precisó el funcionario.
Los hechos relacionados con las actividades del Departamento de Defensa de los EEUU en los laboratorios biológicos ucranianos fueron confirmados en repetidas ocasiones por funcionarios estadounidenses, añadió.
Entre ellos figuran el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, y el actual ministro de Salud, Robert Kennedy Jr.
"En una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson en agosto de 2025, el profesor de química orgánica de la Universidad de Cornell, Dave Collum, confirmó los hechos relativos a los ensayos de productos farmacéuticos en la población ucraniana en 38 laboratorios", enfatizó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.