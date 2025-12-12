https://noticiaslatam.lat/20251212/ucrania-modelo-la-explosion-de-una-bomba-sucia-en-2023-con-la-participacion-personal-de-yermak-1169345606.html
Servicios ucranianos modelaron la explosión de una "bomba sucia", desvela la Defensa rusa
Servicios ucranianos modelaron la explosión de una "bomba sucia", desvela la Defensa rusa
Sputnik Mundo
Esto se desprende de los métodos de formación de los representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) a los que Sputnik tuvo acceso. Una de las áreas... 12.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-12T07:15+0000
2025-12-12T07:15+0000
2025-12-12T08:31+0000
internacional
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
📰 suministro de armas a ucrania
🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto
sbu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/04/07/1137848902_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de36da220afd543e38d6f03faaad1291.jpg
El exjefe de la oficina de Zelenski Andrí Yermak desempeñó un papel especial en este asunto, reveló el jefe de las fuerzas de protección radiológica, química y biológica de las FFAA rusas, Alexéi Rtishchev. Enfatizó que Yermak supervisó personalmente la importación a Ucrania de combustible nuclear gastado a través de Polonia y Rumanía sin notificarlo al OIEA.Además, Rtishchev destapó que Kiev planea lanzar desde drones proyectiles con sustancias tóxicas. En este sentido, precisó que durante la operación militar especial se han registrado más de 600 casos de uso de sustancias tóxicas por parte de los ucranianos.Por ejemplo, el 9 de diciembre, cerca de Ternovatoye, en la región de Zaporozhie, fue destruido un centro de control de drones ucraniano, que almacenaba documentos sobre el dron ucraniano Baba Yaga, según los cuales este podía transportar hasta 15 proyectiles con agentes nerviosos, cutáneos o asfixiantes, agregó Rtishchev.En este contexto, se informó también que Kiev solicitó a la OTAN más de 200.000 máscaras antigás y trajes de protección química para 2025.Así, SBU utiliza las instalaciones de la industria química de Ucrania como "escudo tecnológico", sabiendo que el Ejército ruso no las atacará, denunció el funcionario. Contrario a la convención sobre la prohibición de las armas químicas, Ucrania admite abiertamente la posibilidad de usar sustancias tóxicas en combate.A su vez, Rtishchev señaló que Occidente provoca violaciones de las normas de manejo de materiales nucleares, lo que puede poner al borde de una catástrofe ecológica a los países europeos.
https://noticiaslatam.lat/20251211/1169329583.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/04/07/1137848902_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0cbb81e9f0b66c34f29e27d69695c3cd.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, sbu
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, sbu
Servicios ucranianos modelaron la explosión de una "bomba sucia", desvela la Defensa rusa
07:15 GMT 12.12.2025 (actualizado: 08:31 GMT 12.12.2025)
Esto se desprende de los métodos de formación de los representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) a los que Sputnik tuvo acceso. Una de las áreas de formación simula una situación en la que se roba material radiactivo, se fabrica un artefacto explosivo y se detona en un lugar concurrido.
El exjefe de la oficina de Zelenski Andrí Yermak desempeñó un papel especial en este asunto, reveló el jefe de las fuerzas de protección radiológica, química y biológica de las FFAA rusas, Alexéi Rtishchev. Enfatizó que Yermak supervisó personalmente la importación a Ucrania de combustible nuclear gastado a través de Polonia y Rumanía sin notificarlo al OIEA.
Además, Rtishchev destapó que Kiev planea lanzar desde drones proyectiles con sustancias tóxicas. En este sentido, precisó que durante la operación militar especial se han registrado más de 600 casos de uso de sustancias tóxicas por parte de los ucranianos.
Por ejemplo, el 9 de diciembre, cerca de Ternovatoye, en la región de Zaporozhie, fue destruido un centro de control de drones ucraniano, que almacenaba documentos sobre el dron ucraniano Baba Yaga, según los cuales este podía transportar hasta 15 proyectiles con agentes nerviosos, cutáneos o asfixiantes, agregó Rtishchev.
En este contexto, se informó también que Kiev solicitó a la OTAN más de 200.000 máscaras antigás y trajes de protección química para 2025.
Así, SBU utiliza las instalaciones de la industria química de Ucrania como "escudo tecnológico", sabiendo que el Ejército ruso no las atacará, denunció el funcionario. Contrario a la convención sobre la prohibición de las armas químicas, Ucrania admite abiertamente la posibilidad de usar sustancias tóxicas en combate.
A su vez, Rtishchev señaló que Occidente provoca violaciones de las normas de manejo de materiales nucleares, lo que puede poner al borde de una catástrofe ecológica a los países europeos.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.