Servicios ucranianos modelaron la explosión de una "bomba sucia", desvela la Defensa rusa

Esto se desprende de los métodos de formación de los representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) a los que Sputnik tuvo acceso. Una de las áreas... 12.12.2025, Sputnik Mundo

El exjefe de la oficina de Zelenski Andrí Yermak desempeñó un papel especial en este asunto, reveló el jefe de las fuerzas de protección radiológica, química y biológica de las FFAA rusas, Alexéi Rtishchev. Enfatizó que Yermak supervisó personalmente la importación a Ucrania de combustible nuclear gastado a través de Polonia y Rumanía sin notificarlo al OIEA.Además, Rtishchev destapó que Kiev planea lanzar desde drones proyectiles con sustancias tóxicas. En este sentido, precisó que durante la operación militar especial se han registrado más de 600 casos de uso de sustancias tóxicas por parte de los ucranianos.Por ejemplo, el 9 de diciembre, cerca de Ternovatoye, en la región de Zaporozhie, fue destruido un centro de control de drones ucraniano, que almacenaba documentos sobre el dron ucraniano Baba Yaga, según los cuales este podía transportar hasta 15 proyectiles con agentes nerviosos, cutáneos o asfixiantes, agregó Rtishchev.En este contexto, se informó también que Kiev solicitó a la OTAN más de 200.000 máscaras antigás y trajes de protección química para 2025.Así, SBU utiliza las instalaciones de la industria química de Ucrania como "escudo tecnológico", sabiendo que el Ejército ruso no las atacará, denunció el funcionario. Contrario a la convención sobre la prohibición de las armas químicas, Ucrania admite abiertamente la posibilidad de usar sustancias tóxicas en combate.A su vez, Rtishchev señaló que Occidente provoca violaciones de las normas de manejo de materiales nucleares, lo que puede poner al borde de una catástrofe ecológica a los países europeos.

ucrania

