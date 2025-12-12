https://noticiaslatam.lat/20251212/el-banco-central-de-rusia-presentara-una-demanda-contra-euroclear-ante-el-tribunal-de-arbitraje-de-1169352008.html
El Banco Central de Rusia presentará una demanda contra Euroclear ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú
El Banco Central de Rusia presentará una demanda contra Euroclear ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú
El Banco de Rusia entablará una demanda contra el depositario Euroclear, uno de los más importantes proveedores de servicios de liquidación y custodia de... 12.12.2025
"En vista de las acciones ilegales del depositario Euroclear, que han causado pérdidas al Banco de Rusia, así como de los mecanismos —actualmente examinados oficialmente por la Comisión Europea— orientados al uso directo o indirecto de los activos (…) sin el consentimiento del Banco de Rusia, (…) se presenta una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra Euroclear para reclamar los daños ocasionados", señala el comunicado.La entidad precisó que las actuaciones de la empresa belga perjudicaron al impedirle disponer de sus activos.Asimismo, el Banco de Rusia calificó de ilegales los planes de la Comisión Europea (CE) de utilizar los fondos congelados y declaró que se reserva el derecho de defender sus intereses sin previo aviso y de impugnar las decisiones de la CE ante las instancias competentes.Tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, la UE y el Grupo de los Siete inmovilizaron activos rusos por valor de 300.000 millones de euros. Unos 200.000 millones de euros se encuentran en la UE, básicamente en las cuentas de Euroclear, con sede en Bélgica.Actualmente, la Comisión Europea está intentando conseguir el visto bueno de Bélgica para utilizar los activos del país euroasiático como un supuesto "crédito de reparación" para Ucrania. Según la propuesta, Kiev lo reembolsaría tras el fin del conflicto, siempre y cuando Moscú "compense los daños materiales".Por ahora, las autoridades belgas se niegan a cumplir esta exigencia de la UE. El primer ministro, Bart De Wever, calificó la iniciativa de la Comisión de acto de robo y no descartó acudir a los tribunales. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, por su parte, sostuvo que la decisión sobre la confiscación podría adoptarse en la cumbre europea del 18 de diciembre.A su vez, desde la Cancillería de Rusia calificaron de robo la inmovilización de estos activos y señaló que la UE apunta no solo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Rusia. El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, advirtió con consecuencias a los países occidentales si confiscaban los activos rusos y subrayó que el Gobierno ruso responderá simétricamente con los activos occidentales congelados en Rusia.
El Banco Central de Rusia presentará una demanda contra Euroclear ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú
El Banco de Rusia entablará una demanda contra el depositario Euroclear, uno de los más importantes proveedores de servicios de liquidación y custodia de valores en Europa, ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú. El monto reclamado se compone de sus fondos inmovilizados, el valor de sus títulos de valor bloqueados y la pérdida de ingresos.
"En vista de las acciones ilegales del depositario Euroclear, que han causado pérdidas al Banco de Rusia, así como de los mecanismos —actualmente examinados oficialmente por la Comisión Europea— orientados al uso directo o indirecto de los activos (…) sin el consentimiento del Banco de Rusia, (…) se presenta una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra Euroclear para reclamar los daños ocasionados", señala el comunicado.
La entidad precisó que las actuaciones de la empresa belga perjudicaron al impedirle disponer de sus activos.
Asimismo, el Banco de Rusia calificó de ilegales los planes de la Comisión Europea (CE) de utilizar los fondos congelados y declaró que se reserva el derecho de defender sus intereses sin previo aviso y de impugnar las decisiones de la CE ante las instancias competentes.
Tras el inicio de la operación militar especial
de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, la UE y el Grupo de los Siete inmovilizaron activos rusos por valor de 300.000 millones de euros
. Unos 200.000 millones de euros se encuentran en la UE, básicamente en las cuentas de Euroclear, con sede en Bélgica.
7 de diciembre, 16:41 GMT
Actualmente, la Comisión Europea está intentando conseguir el visto bueno de Bélgica para utilizar los activos del país euroasiático como un supuesto "crédito de reparación" para Ucrania. Según la propuesta, Kiev lo reembolsaría tras el fin del conflicto, siempre y cuando Moscú "compense los daños materiales".
Por ahora, las autoridades belgas se niegan a cumplir esta exigencia de la UE. El primer ministro, Bart De Wever, calificó la iniciativa
de la Comisión de acto de robo y no descartó acudir a los tribunales. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, por su parte, sostuvo que la decisión sobre la confiscación podría adoptarse en la cumbre europea del 18 de diciembre
.
A su vez, desde la Cancillería de Rusia calificaron de robo la inmovilización de estos activos y señaló que la UE apunta no solo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Rusia.
El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, advirtió con consecuencias a los países occidentales si confiscaban los activos rusos y subrayó que el Gobierno ruso responderá simétricamente con los activos occidentales congelados en Rusia.
