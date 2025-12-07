Mundo
La posible incautación de activos rusos por la UE socavará el estatus del euro, advierten medios
La posible incautación de activos rusos por la UE socavará el estatus del euro, advierten medios
La posible confiscación de activos rusos podría afectar al papel del euro como moneda de reserva mundial, indicó el medio 'Financial Times'. 07.12.2025, Sputnik Mundo
La posible incautación de activos rusos por la UE socavará el estatus del euro, advierten medios

16:41 GMT 07.12.2025
Una vista de la escultura de la moneda europea, el euro, en el principal distrito financiero de Alemania, en Fráncfor
Una vista de la escultura de la moneda europea, el euro, en el principal distrito financiero de Alemania, en Fráncfor - Sputnik Mundo, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Martin Meissner
La posible confiscación de activos rusos podría afectar al papel del euro como moneda de reserva mundial, indicó el medio 'Financial Times'.

"Algunos gestores de fondos advierten que la decisión de utilizar los activos congelados [de Rusia] aumentaría los riesgos políticos de poseer activos en euros e incluso pondría en duda su condición de refugio global", procede del medio.

La percepción de Europa como una región con un fuerte apego al Estado de derecho "había sido uno de sus activos fundamentales entre los inversores globales", continúa el artículo, citando a la economista jefe del banco privado suizo J. Safra Sarasin, Karsten Junius.
La experta subrayó que de ser socavado el estatus de la moneda, los inversores de Asia y de los países del golfo Pérsico podrían buscar otras alternativas, lo cual provocaría un debilitamiento del euro a mediano y largo plazo.
Tras el inicio de la operación militar especial de Rusia para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk en febrero de 2022, la UE y el G7 inmovilizaron activos rusos por 300.000 millones de euros.
El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de robo la inmovilización de estos activos y señaló que la UE apunta no solo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Rusia.
El titular de esta cartera, Serguéi Lavrov, advirtió de consecuencias a los países occidentales si confiscan los activos rusos y subrayó que el Gobierno ruso responderá simétricamente con los activos occidentales congelados en Rusia.
